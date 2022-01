Marktobertdorferin ist auch mit 100 Jahren immer noch gesellig und kontaktfreudig

Marktoberdorferin Anna Ochlich feierte ihren runden Geburtstag. Sie lebt auch im hohen Alter selbstbestimmt - denn das war ihr immer wichtig.

24.01.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Marktoberdorferin Anna Ochlich hat kürzlich ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin freute sich über den Besuch von Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Gesellig und kontaktfreudig, wie sie immer noch ist, lud sie ihn gleich zu Kaffee und Kuchen ein. Zu ihrem Bedauern musste Hell das Angebot aber wegen Corona ablehnen.

Im Rentenalter zog sie nach Marktoberdorf

Anna Ochlich wurde am 20. Januar 1922 in Augsburg in die Schreinerfamilie Schnepf geboren. Nach dem Schulbesuch machte sie eine Ausbildung als Verwaltungsangestellte bei der Stadt Augsburg, wo sie dann über 38 Jahre lang tätig war. 1947 heiratete sie Walter Ochlich. Dem Ehepaar wurden vier Töchter geboren. Im Rentenalter zog sie 1985 mit ihrem Mann nach Marktoberdorf zu ihrer Tochter Brigitte ins Haus. Ein Schicksalsschlag war für Anna Ochlich der Tod ihres Mannes. Mit ihm feierte sie zuvor noch ihre diamantene Hochzeit.

In Vereinen in Marktoberdorf herzlich aufgenommen

In einer Rückschau anlässlich ihres 90. Geburtstags schrieb sie selbst über den Neubeginn in Marktoberdorf: „Meine Familie, die Enkel, der Garten, der Wald und die Berge, ließen kein langes Heimweh aufkommen. Im Magnus-Kirchenchor, im Alpenverein, im Katholischen Frauenbund sowie von netten Radler-Freundinnen wurde ich herzlich aufgenommen und durfte dort schöne Stunden erleben. Vielleicht schenkt mir Gott noch einige Zeit bei guter Gesundheit, damit ich weiterhin mit meinem roten E-Mobil auf die Buchel fahren kann.“

Besuche von den Enkeln und Urenkeln

Zehn Jahre wurden ihr seither geschenkt. Fahrrad und E-Mobil stehen jetzt in der Garage. Anna Ochlich ruht die meiste Zeit am Tag oder sitzt im Rollstuhl auf dem Balkon und schaut in den Garten. Sie freut sich über die Besuche ihrer sechs Enkel und ihrer sieben Urenkel, erzählt aus ihrem Leben oder von früheren Zeiten.

Sie wird liebevoll von der Familie versorgt – mit Unterstützung von zwei Helferinnen. Hausarzt Dr. Michael Wanner schaut vorbei, wann immer es nötig ist. So ist es möglich, dass sich ihr großer Wunsch erfüllt: Ein selbstbestimmtes Leben – denn dafür hat sie immer gekämpft.

