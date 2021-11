Corona-Hotspot Ostallgäu: "Ich gehe nicht mehr zu ungeimpften Friseuren"

Auch in Marktoberdorf liegt die Inzidenz bei über 1000. Deshalb klagt eine Frau über ungeimpfte Friseure. Doch es gibt noch andere Handwerker ohne Impfschutz.

25.11.2021 | Stand: 11:39 Uhr

„Da gehe ich doch nicht mehr hin, wenn ich weiß, dass sie nicht geimpft ist.“ Deutlich zeigt die Marktoberdorferin ihr Unverständnis über die Situation und wandte sich an unsere Redaktion. „Wenn ich zum Friseur will, komme ich nur in den Salon, wenn ich 2G erfülle. Und im Geschäft selbst gibt’s dann Angestellte, die nicht geimpft sind.“ Für sie ist das nicht nur eine ungute Situation, sondern ein Widerspruch, wenn für Kunden ausschließlich geimpft oder genesen gilt, für Mitarbeitende aber auch noch getestet.