Frau stirbt nach Unfall mit Lkw nahe Marktoberdorf

Tragischer Unfall im Ostallgäu am Freitag: Eine 78-jährige Frau stirbt nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen. Ihr Ehemann wird lebensgefährlich verletzt.

11.02.2023 | Stand: 00:38 Uhr

Bei einem schweren Unfall bei Burk nahe Marktoberdorf wurde am Freitagnachmittag eine 78-jährige Frau getötet. Ihr Ehemann wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 81-Jährige auf die B472 in Richtung Marktoberdorf/Tunnel abbiegen - und übersah dabei offenbar einen Lkw. Dieser fuhr von Bertoldshofen in Richtung Schongau und rammte das Auto im Kreuzungsbereich. Wie die Polizei berichtet, versuchte der Lastwagen-Fahrer noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem einfahrenden Wagen nicht mehr verhindern.

Die 78-jährige Frau starb nach einer Reanimation noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der 81-jährige Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Unfallklinikum Murnau geflogen, so die Polizei.

Die B472 zwischen Marktoberdorf und Schongau war bis in die Abendstunden gesperrt. Bild: Heiko Wolf

Unfall im Ostallgäu bei Bertoldshofen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach dem Unfall war die B472 für über vier Stunden bis etwa 20 Uhr gesperrt. 35 Feuerwehrleute und 15 Sanitäterinnen und Sanitäter waren im Einsatz.

Immer wieder kommt es im Allgäu zu Unfällen mit Beteiligung von Lastwagen. Ende Januar starben zwei Menschen nahe Weißensberg (Westallgäu), als der Fahrer eines Kleintransporters in den Gegenverkehr lenkte und der Wagen mit einem Lkw zusammenstieß.

