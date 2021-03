Die Frauenkapelle in Marktoberdorf muss für mehr als eine Million Euro generalsaniert werden. Warum die Kirchenpflegerin dabei auf Spenden der Bevölkerung baut.

02.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Sie ist ein barockes Kleinod – und zugleich untertags eine wichtige Anlaufstelle für viele Marktoberdorfer. Ein katholisches Gotteshaus, in das viele Menschen in der Stadt immer wieder für einen Moment hineinschauen, um eine Kerze anzuzünden oder um einfach kurz zur Ruhe zu kommen. Und in dem die Pfarrei St. Martin viele Werktagsmessen feiert. Die Rede ist von der Marktoberdorfer Frauenkapelle auf dem Stadtplatz.