Freischießen-Festzug: 57 Vereine beim Festzug in Obergünzburg - die besten Bilder

Nach zwei Jahren Pause zieht es 2022 noch mehr Zuschauer auf den traditionellen Festzug des Freischießens in Obergünzburg als gewöhnlich. Alle Fotos gibt's hier.

30.08.2022 | Stand: 06:45 Uhr

Von allen Seiten strömen die Obergünzburger auf den Marktplatz – viele von ihnen in Tracht und einen Regenschirm in der Hand. Der traditionelle Festumzug, der mehr als alles andere zum Freischießen dazugehört, findet endlich wieder statt. Der Himmel ist bewölkt und es regnet leicht. Doch das hält die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht davon ab, sich am Straßenrand zu positionieren und gespannt zu warten, bis der Festzug losmarschiert. Dann hört man die ersten Bläser und sie werden langsam lauter.

Die Obergünzburger machen den Anfang

Den Anfang machen die Armbrustschützen der Guntia, dicht gefolgt vom Obergünzburger Blasorchester und dem Rest des örtlichen Schützenvereins. 54 weitere Musikkapellen und Schützenvereine haben sie hinter sich – gerade so, dass die Musik nicht ausgeht, wenn ein Orchester vorbeigezogen ist. Der größte Wagen ist der der Aktienbrauerei, vor den vier Pferde gespannt sind und auf dem die Festwirtin Susanne Lolacher steht und freudig winkt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer klatschen im Takt und freuen sich, wenn sie bekannte Gesichter unter den Musikern und Schützen sehen.

Bilderstrecke

In Dirndl und Lederhosen - 57 Vereine begeistern die Zuschauer in Obergünzburg

Um es noch besser zu machen, kämpft sich nur wenige Minuten nach Beginn die Sonne durch die Wolken hindurch. Überall werden Regenschirme weg- und Sonnenbrillen ausgepackt. Im hellen Licht kommen die Farben der Trachten, der vielen Blumen und der aufwenig geschmückten Königsbögen zur Geltung. Die kleinsten Buben und Mädchen, die die Vereine anführen und deren Tafeln hochhalten, sind die Publikumslieblinge.

"Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder"

Wolfgang Heinold, Schützenmeister der Guntia, verliest den Namen jedes einzelnen Vereins und jeder einzelnen Blaskapelle, begrüßt deren Schützenmeister, Schützenkönig, Jugendkönig und Dirigenten und dankt allen für ihr Kommen: „Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns nächstes Jahr wieder.“ Damit sind nicht nur die Schützen und Musiker gemeint, sondern auch die rund 3000 Zuschauer. „Ich glaube, so viele Besucher hatten wir noch nie“, sagt Heinold. Er führe dies darauf zurück, dass die Menschen nach der langen Pause stärker denn je in Feierlaune seien. Nun freue er sich auf den Schießbetrieb in der kommenden Woche. Und auch für das 100. Freischießen, das eigentlich dieses Jahr hätte stattfinden sollen, hat der Schützenmeister schon Pläne. „Das verrate ich aber erst, wenn es so weit ist“, sagt er augenzwinkernd. Es bleibt spannend.

Ein Unfall ereignete sich, kurz bevor es losging

Der Festumzug endet etwas später als geplant, da er auch mit einer Verzögerung anfing. Ein Besucher erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand, wie die Feuerwehr Obergünzburg am Abend mitteilte. Ersthelfer, die Wasserwacht sowie Rettungswagen und sogar ein Rettungshubschrauber kamen zur Hilfe. Noch vor Eintreffen des Notarztes konnte der Patient wiederbelebt und ins Klinikum gebracht werden.

