Endlich wieder Freischießen in Obergünzburg: Dieses Programm ist geboten

Die Tage bis zum Freischießen in Obergünzburg sind gezählt. Vom 26. August bis zum 3. September öffnet das Festzelt für Schützen und Feierlustige. Das Programm.

20.08.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Zwei Jahre in Folge musste das Freischießen in Obergünzburg aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Nun darf das Festzelt wieder öffen und die Schützinnen und Schützen zeigen ihr Können. Der Startschuss für die Veranstaltung fällt am Freitag, 26. August und gefeiert wird eine Woche bis zum Samstag, 3. September. Viele Bands, Musikkapellen und Djs sind dabei und natürlich findet der traditionelle Festumzug statt. (Lesen Sie dazu auch: Die Pandemie "verhagelte" das Freischießen in Obergünzburg - Warum das Fest vor 213 Jahren schon einmal ausfiel)

Das Festzelt-Programm:

Freitag, 26. August - "Tag der Betriebe":

18 Uhr: Erster Schuss im Schützenheim der "Guntia"

19 Uhr: Empfang durch die Marktgemeinde auf dem Marktplatz, anschließende Eröffnung mit Bieranstich

20 Uhr: Begleitung durch die Obermindeltaler Musikanten, Willofs

14 bis 17 Uhr: Kindernachmittag (verbilligte Fahrgeschäft-Preise, Kinderflohmarkt - ohne Standgebühren)

19 Uhr (Einlass): Auftritt der Partyböcke

ab 10 Uhr: Frühschoppen, begleitet von der Jugendkapelle Obergünzburg

ab 13.30 Uhr: Traditioneller Festzug durch Obergünzburg

ab 14 Uhr: Auftritt der Ebersbacher Musikanten

ab 15 Uhr: Auftritt des Blasorchesters Obergünzburg

ab circa 22 Uhr: Ausklang des Fests

19 Uhr (Einlass): Auftritt der Band Allgäuwild, im Vorprogramm: D'Graudhobler

19 Uhr (Einlass): Auftritte der Blaskapellen Quattropoly und Brauhaus Musikanten

19 Uhr (Einlass): Auftritt der Band Mixtape, Aftershowparty mit DJ Link The Beat

19 Uhr (Einlass): WarmUp-Party mit DJ Link The Beat feat. Caro Schäfer, Party mit DJ Düse, Aftershowparty mit DJ Flo

ab 22 Uhr: Großes Brilliant Feuerwerk

Schießzeiten:

Samstag, 27. August, 13 bis 21 Uhr

Montag, 29. August, bis Freitag, 2. September, 17 bis 21 Uhr

Preisverleihung: Samstag, 3. September, 18 Uhr

Seniorennachmittag beim Freischießen fällt aus: Das sind die Gründe

Der Seniorennachmittag im Rahmen des Freischießens kann leider in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Veranstaltung war ursprünglich für Montag, 29. August, geplant. Der Markt Obergünzburg möchte nicht die Verantwortung dafür tragen, dass gerade die schützenswerteste Bevölkerungsgruppe einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt wird, teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. "So sehr uns unsere Seniorinnen und Senioren auch am Herzen liegen, so halten wir eine Veranstaltung im Festzelt für nicht verantwortbar", sagt Bürgermeister Leveringhaus.

Die Erarbeitung und Durchführung eines Infektionsschutzkonzeptes ähnlich des Zugangs zu Seniorenheimen oder Gesundheitseinrichtungen würde dem Sinn und Zweck dieser Veranstaltung widersprechen, sagt Leveringhaus. „Es kann nicht sein, dass wir uns an diesem Nachmittag nur getestet und mit Masken im Festzelt treffen, um gemeinsam einen bunten Nachmittag zu verbringen.“

Wenigstens für die Bewohnerinnen und Bewohner des Senioren- und Pflegeheimes Obergünzburg will der Markt Obergünzburg unter Beachtung infektionsspezifischer Maßnahmen gerne einen unterhaltsamen Nachmittag mit den Obergünzburger Pfutzger gestalten.

