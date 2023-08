Warum es beim Obergünzburger Freischießen nicht nur ums Feiern geht

Am Freitag beginnt auch der sportliche Teil des Obergünzburger Freischießens. Welchen Stellenwert das Schießen hat und wie es sich mit den Jahren verändert hat.

23.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Es steht schon seit vielen, vielen Jahren im Namen, was das Fest eigentlich bedeutet: Es geht in der Hauptsache ums Schießen beim Obergünzburger Freischießen. Obwohl inzwischen mehr das Feiern in den Vordergrund gerückt ist, halten der Obergünzburger Schützenverein Guntia und die Feuerschützen natürlich an der Tradition des sportlichen Wettstreits fest. Denn das Schießen an sich gehört seit Jahrhunderten zu der Marktgemeinde, wie alte Aufzeichnungen belegen.

Das Freischießen in Obergünzburg gibt es seit fast 100 Jahren

Deshalb spricht auch Bürgermeister Lars Leveringhaus von Kultur, Tradition und Brauchtum, deren Pflege der Marktgemeinde sehr am Herzen liege. „Deshalb ist gerade das Freischießen eine wichtige und unverzichtbare Veranstaltung, für deren Bestand und Weiterentwicklung alle Bemühungen gerechtfertigt sind“, sagt er.

Voller Vorfreude ist auch Guntia-Schützenmeister Wolfgang Heinold. „Nachdem die Umstellung des Schießwettbewerbs im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, werden wir dies auch für die nächsten Jahre so weiterführen“, sagt er. Voriges Jahr hatte die Guntia erstmals keine Sachpreise mehr ausgelobt, sondern sich ausschließlich auf Geldpreise beschränkt.

Wolfgang Heinold blickt auf das Freischießen 2022 zurück

242 Schützinnen und Schützen hatten bei der Guntia am ersten Freischießen nach Corona teilgenommen. Dabei fielen 11.820 Schüsse. „Mehr Teilnehmer gehen immer, aber wir waren zufrieden“, sagt er – vor allem mit den Ergebnissen. Das Freischießen ist seit vielen Jahren dafür bekannt, dass mit den Luftdruckwaffen auf höchstem Niveau geschossen wird.

Es sind stets etliche Schützen dabei, die auch schon in der Bundesliga geschossen haben oder noch schießen. Und genau das macht den Wettbewerb so interessant. Ihnen geht es zwar auch um einen Preis, aber genauso um das Erlebnis, einmal mit solchen Spitzenathleten gemeinsam an einem Stand zu stehen. Das ist eben nur bei einem offenen Wettbewerb wie dem Freischießen möglich.

Schützen, die älter als 50 sind, dürfen eine Auflage zur Hilfe nutzen

Immer größer wird laut Heinold die Zahl der Auflageschützen. Ab 51 Jahren dürfen sie eine Auflage als Hilfsmittel nutzen, was das Schießen wieder für viele attraktiver macht, die nicht mehr ganz so gut wie noch zu Jugendzeiten getroffen haben. Das wiederum erhöht auch deren Aussichten auf einen Preis.

Auf die Festscheibe (Blattlwertung) stellt die Guntia allein für die Siegerinnen oder Sieger in den Kategorien Jugend, Erwachsene und Bock insgesamt 900 Euro zur Verfügung. Bei der Meisterscheibe (Zehntelwertung) sind es 150 Euro. Für die Meistbeteiligung der Jugend stellt die Marktgemeinde die Geldpreise zur Verfügung, es sind insgesamt 400 Euro. Vereine, die die meisten Erwachsenen nach Obergünzburg schicken, erhalten vom Verein Bier.

Am Freitag, 25. August, beginnt das Freischießen in Obergünzburg

Das Freischießen wird am Freitag, 25. August, um 19 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus mit einem Empfang der Marktgemeinde öffnet. Dem folgt nach dem Zug ins Festzelt der traditionelle Bieranstich.

Der sportliche Teil beginnt bei der Guntia am Samstag, 26. August.

Die Schießzeiten beim Obergünzburger Schützenverein Guntia:

Samstag, 26. August: 13 bis 21 Uhr

Montag, 28., und Dienstag, 29. August: 17 bis 21 Uhr

Mittwoch, 30. August: 15 bis 21 Uhr

Donnerstag, 31. August, und Freitag, 1. September: 17 bis 21 Uhr

Preisverteilung: Samstag, 2. September, 18 Uhr

Auch bei der FSG Obergünzburg wird geschossen. Es ist erst offen für alle Schützen ab 16 Jahren, weil der Wettbewerb mit Kleinkaliberwaffen (Pistole und Gewehr) ausgetragen wird. Eigene Waffen sind keine Bedingung für eine Teilnahme, denn sie können bei der FSG auch geliehen werden.

Auch bei den Feuerschützen wird in Obergünzburg geschossen

Bei den Feuerschützen gibt es nach wie vor Sach- und Geldpreise. Die ersten Fünf bei der Festscheibe haben einen Gesamtwert von 1250 Euro. Es gibt zudem ein Schießen auf die Ehren- und auf die Meisterscheibe. Auch bei den Feuerschützen kann, entsprechend dem Alter, sitzend mit Auflage oder Auflagebock geschossen werden.

Die Schießzeiten bei den Feuerschützen in Obergünzburg:

Samstag, 26. August, 14 bis 17 Uhr

Dienstag, 29. August, 18 bis 21 Uhr

Donnerstag, 31. August, 18 bis 22 Uhr

Freitag, 1. September, 18 bis 21 Uhr

Samstag, 2. September, 15 bis 18 Uhr

Sonntag, 3. September, 9 bis 13 Uhr, Preisverteilung im Anschluss ab 16 Uhr

Ideen für das 100. Freischießen werden bereits gesammelt

Derweil sammelt die Guntia bereits Ideen, wie denn das 100. Freischießen im kommenden Jahr aussehen könnte und wie vielleicht ein Rückgriff auf das erste Freischießen gelingen könnte, sagt Wolfgang Heinold. Näheres stehe noch nicht fest. Denn erst einmal wollen Guntia und FSG das 99. Freischießen gut über die Bühne bringen, selbst schießen und schießen lassen – und natürlich auch feiern.

