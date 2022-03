Friedensdemo in Marktoberdorf: "Herr Putin, was Sie machen, ist Mord!"

Etwa 300 Menschen setzen in Marktoberdorf ein Zeichen für die Solidarität mit der Ukraine. Redner verurteilen scharf den russischen Überfall.

08.03.2022 | Stand: 19:27 Uhr

Am frühen Dienstagabend haben in Marktoberdorf etwa 300 Menschen bei einer Kundgebung ein Zeichen für den Frieden und die Solidarität mit der Ukraine gesetzt. Mehrere Redner verurteilten scharf den russischen Überfall auf die Ukraine.

Bürgermeister von Marktoberdorf findet deutliche Worte

So sagte etwa der Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolgang Hell in Richtung des russischen Präsidenten: "Herr Putin, was Sie gerade machen, ist Mord. Stoppen Sie diesen Wahnsinn!" Und er appellierte auch an alle anderen Mächtigen in der Welt: "Suchen Sie den Weg aus dieser Sackgasse der Eskalation.Beerdigen Sie Ihre Eitelkeiten und denken Sie an die Menschen. Dieser Krieg setzt sonst die Welt in Flammen. "

Selah Okul, Integrationsbeauftragter der Stadt Marktoberdorf, forderte: "Frieden - jetzt und sofort!"

Viele Eltern mit Kindern bei der Demo in Marktoberdorf

Mit der Veranstaltung wolle man ein Zeichen setzen für "Frieden, Freiheit und Demokratie", sagte DGB-Ortsvorsitzender Peter Hausman, Organisator der als Mahnwache deklarierten Demonstration. Zwar habe es nach 1945 "nie wieder Krieg" geheißen. "Aber das war nur eine schöne Vision. Die Realität ist jetzt eine andere."

An der Kundgebung nahmen Eltern teil mit kleinen Kindern, Ältere und Jugendliche. Etliche trugen die ukrainischern Nationalfarben, hatten Flaggen dabei oder Plakate, auf denen stand: "Stop war oder "Frieden, Freiheit, Solidarität."

Unter den friedlichen Demonstranten war auch Natalie Schneider. Sie stammt aus der Ukraine, lebt seit 15 Jahren in Marktoberdorf. Ihr Eltern und ihr Neffe sind noch in der Ukraine. Sie hält über Skype täglich den Kontakt zu ihnen. Sie sagt: "Natürlich habe ich Angst ums sie. Aber ich weiß: Wir werden diesen Krieg gewinnen."

