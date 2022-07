Friedhofsmauer in Ronsberg soll noch heuer angepackt werden

Marktrat in Ronsberg entscheidet über mehrere Themen. Friedhofsmauer soll noch heuer angegangen werden. Erziehermangel in der Kita erfordert Übergangslösung.

Den aktuellen Sachstand zur Sanierung der Friedhofsmauer sowie Mariengrotte am Friedhof berichtete Bürgermeister Michael Sturm im Ronsberger Marktrat: Für die Friedhofsmauer liegt eine Ausführungsplanung des Architekten vor. Jedoch fehlt noch die Rückmeldung des Denkmalschutzes. Es wurde ein Lieferant gefunden, der noch Grüntensandsteinplatten für die Abdeckung der Friedhofsmauer liefern könnte. Der Rat ist sich einig, dass die Abdeckung der Mauer bis zum Winter erfolgen soll, um weitere witterungsbedinge Schäden zu vermeiden.

Aus zwei Kindergartengruppen in Ronsberg werden jetzt eine

Im Kindergarten Sonnenwiese fehlt eine Erzieherin. Voraussetzung für den Betrieb ist, dass in jeder Gruppe mindestens eine Erzieherin ständig da ist. Da der Betrieb mit der aktuellen Gruppenkonstellation nicht förderfähig wäre, wurde nach einer Übergangslösung gesucht. Kindergartenleiterin Angela Schmid stellte eine Neugruppierung vor, die ab September gilt. Aus den zwei bisherigen Kindergartengruppen wird eine Gruppe mit 28 Kindern gebildet. Die Krippengruppe wird zu einer Kombigruppe, vier Kinder, die eigentlich von der Krippe in den Kindergarten gewechselt wären, verbleiben in der Kombigruppe, ein neues Krippenkind wird aufgenommen. Somit sind in der Krippe ab September insgesamt neun Kinder. (Lesen Sie auch: Ronsbergs Sportgeschäft-Gründer Schindele ist 90: Der Urenkel hat ihm den Geburtstagskuchen gebacken.)

Weil ein Bauernhof abgerissen wird, fehlen bald Straßenlaternen

In einem Bereich der Engetrieder- und Wagnerstraße in Ronsberg sind neue Straßenlaternen nötig. Der Grund ist, dass schon im August ein ehemaliger Bauernhof abgerissen wird, an dem die Beleuchtung aktuell am Dach befestigt ist. Von der LEW wurden Vorschläge gemacht, wo die neue Beleuchtung installiert werden kann. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, so wenig Leuchtmittel wie möglich aufzustellen. Der Bauausschuss nimmt eine Besichtigung vor und das weitere Vorgehen soll in der Sitzung im September besprochen werden, da bis zum Abriss des Gebäudes die Errichtung der neuen Lampen ohnehin nicht mehr möglich ist.

Etliche Straßenschäden in Ronsberg

Bürgermeister Sturm berichtete von Straßenschäden, die teilweise von Bürgern gemeldet wurden. Wo eine Fahrbahndecke quasi nicht mehr vorhanden ist, sind größere Sanierungen nötig. Es soll teilweise versucht werden, Schäden im Zuge anderer Arbeiten, wie etwa dem Ausbau des Glasfasernetzes zu beseitigen. Aber nicht alle Schäden könne man kurzfristig beheben. (Lesen Sie auch: Marktrat: Ronsberg zahlt mit für den Unterhalt der Toiletten in der Kirche.)

