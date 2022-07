Frisch renoviert: Alte Kutsche im Hartmannhaus in Marktoberdorf erstrahlt in neuem Glanz

Der Heimatverein hat die alte Kutsche im Hartmannhaus in Marktoberdorf frisch renoviert. Nun ist das beliebte Fotomotiv der Brautpaare noch schöner als zuvor.

19.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Schon bisher war die alte Kutsche im Hans-Zacherl-Stadel am Hartmannhaus in Marktoberdorf ein beliebtes Fotomotiv der Brautpaare, die sich im Garten des ehemaligen Heimatmuseums trauen lassen. Dabei waren Polster und Himmel beschädigt und die Spuren vorausgegangener Ausbesserungsarbeiten deutlich sichtbar. (Lesen Sie dazu auch: Marktoberdorfer Geschichte zum Hören: Heimatverein digitalisiert Erzählungen)

Frisch renoviert vom Heimatverein

Der Heimatverein hat das gute Stück nun renovieren lassen und stellt es am Freitag, 22. Juli, um 17 Uhr, der Öffentlichkeit vor. Anwesend wird auch Theresa Steiner sein, eine Mitarbeiterin der Autosattlerei und Polsterei Scupin in Kaufbeuren. Steiner hat mit der Renovierung der Kutsche ihr Meisterstück gemacht und wird über ihre Arbeiten berichten. Bei zukünftigen Hochzeiten kann die Kutsche in den Garten geschoben und als Fotomotiv genutzt werden. „Sie ist ein richtiges Schmuckstück geworden und wird den Brautpaaren sicher sehr gut gefallen“, freut sich Hanne Leonhart vom Heimatverein, welche mit ihrem Team die Hochzeiten im und am Hartmannhaus vorbereitet.

Interessierte und Kutschenfans sind herzlich eingeladen

Info: Die Präsentation findet am Freitag, 22. Juli, um 17.00 Uhr im Garten des Hartmannhauses statt - Interessierte und Kutschenfans sind herzlich dazu eingeladen. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung leider ausfallen.

Lesen Sie auch: 20. Marktoberdorfer Museumsnacht: Das war zum Jubiläum geboten