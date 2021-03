Friseure aus Marktoberdorf erreichen die Hitparade

Locken down nach Lockdown in den Frisierstuben. Kunden sind dankbar. Mit welchen Hits sie die Wartezeit überbrückt haben. Eine nicht ganz ernste Betrachtung.

Schnipp, schnapp – Haare ab. Endlich. Die Friseure haben wieder offen. Und wer nach drei Monaten des ungebremsten Wachstums auf dem Haupt einen Termin ergattert hat, dem kommen Jubelarien über die Lippen.

Gut, es gibt Zeitgenossen, die halten es wie Münzsammler: Die beste Qualität ist polierte Platte. Andere ziehen Kurzhaarschneider über ihren Kopf. Das Schließen der Salons war ihnen aber so was von egal. Doch es gibt viele, bei denen wuchs es nach allen Seiten. Eben diese haben im Laufe der Wochen beim Singen unter der Dusche ihre ganz eigene Hitparade aufgestellt.

Scheren härter als Marmor, Stein und Eisen

Zunächst überbrückte ein Schunkler wie „Herzilein, Du musst nicht traurig sein“ (Wildecker Herzbuben) das Warten auf die Wiedereröffnung. Die Friseure sangen derweil kämpferisch: „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber meine Schere nicht“ (frei nach Drafi Deutscher). Spätestens nach sechs Wochen aber war „Sag mir quando, sag mir wann ich Dich wiedersehen kann?“ (Caterina Valente) die Nummer eins beim Haarewaschen.

Die Politiker verlängerten den Lockdown. Nichts mit Friseurbesuch und Locken down. Stuwwelpeter statt Bob oder Undercut war der Modetrend. Dabei klang es doch so sehnsuchtsvoll aus den Frisierstuben: „Ohohohohoho, wann kommst Du?“ (Daliah Lavi). Wie ein Echo schallte es zurück: „Ich vermiss’ dich wie die Hölle. Hey, du fehlst mir hier total“ (Zlatko).

Der Frust der Marktoberdorfer unter der Dusche

Der Frust wurde größer, der Ton unter der Dusche aggressiver, je länger die Schließung andauerte. Den Politikern warf man morgens ein „Das ist Wahnsinn! Warum schickst Du mich in die Hölle?“ (Wolfgang Petry) entgegen. Die Friseure saßen derweil zu Hause, blickten missmutig angesichts anhaltender Kurzarbeit auf ihren Kontoauszug und forderten: „Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld“ (Gunter Gabriel). Gab’s aber nicht.

Irgendwann kippte die Stimmung von Wut und Ärger in Sehnsucht nach dem Friseur. Schmachtfetzen wie „Verdammt ich lieb’ Dich“ und „Ich hab’ geträumt von Dir“ (beides Matthias Reim) wechselten sich mit „Amoi seg’ ma uns wieder“ (Andreas Gabalier). Besonders schlimm war’s an Wochenenden, denn „immer wieder sonntags kommt die Erinnerung“ (Cindy und Bert).

Weihnachten ist in Marktoberdorf im März

Bis es auf einmal hieß: „Morgen, Kinder, wird’s was geben. Morgen werden wir uns freu’n“ (Philipp von Bartsch). Tatsächlich, die Friseure durften ihre Geschäfte aufsperren, ihrem Handwerk nachgehen und sangen lauthals, zum ersten Mal wieder eine Schere haltend: „Sie gehört zu mir wie mein Name an der Tür“ (nach Marianne Rosenberg). Begrüßt wurden die Langbehaarten am Tag des Schnitts schelmisch mit dem alten Schenkelklopfer: „Lebt denn der alte Holzmichel noch?“ (Die Randfichten).

Mit Rammstein auf den Lippen nach Hause

Und dann? Auch die Kundschaft war verzückt ob ihrer Verwandlung. „Hier kommt die Sonne“ (Rammstein) trällerte sie auf dem Weg nach Hause, wo der Göttergatte seiner Holden schmeichelte: „Das schöne Mädchen von Seite eins“ (Howard Carpendale). Die unangefochtene Nummer eins der Hitparade ist seit Montag aber der Gassenhauer nach Jürgen Marcus: „Eine neue Frise ist wie ein neues Leben, nananana!“

