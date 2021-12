Frust in Marktoberdorf über 2G-Regel: „Kleine Einzelhändler sind gekniffen“

Das Weihnachtsgeschäft lief in Marktoberdorf gut an. Nun grassiert aber unter Händlern die Angst, dass 2G es ausbremst. Gibt es auch etwas, das ihnen Mut macht?

05.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Kleine Einzelhändler wie wir sind wieder gekniffen“, sagt Helga Franz, Chefin von Spielwaren-Härtle, zur Einführung der 2G-Regel im Einzelhandel. Große Kaufhäuser könnten vielleicht einfach Security-Personal einstellen, um zu kontrollieren, ob ein Kunde gegen Corona geimpft ist oder genesen. „Aber wir sind doch eh schon so eng besetzt. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen!“, schlägt Franz mit Blick „auf viele erkrankte Mitarbeiterinnen und deren Angehörige“ Alarm. „Wir haben da ein Riesen-Umsetzungsproblem!“

Spielwarenhändlerin Helga Franz (Mitte) findet zwar, dass das Weihnachtsgeschäft in Marktoberdorf gut angelaufen ist. Aber sie erwartet mit der 2G-Regel jetzt riesige Probleme. Bild: Heiko Wolf (Archivbild)

Dabei sei der Einzelhandel dank der großen Treue der Bevölkerung und vieler Institutionen zu den heimischen Geschäften im zweiten Pandemiejahr doch ganz gut ins Weihnachtsgeschäft gestartet, findet die Marktoberdorfer Spielwarenhändlerin. „Die Marktoberdorfer haben ja den Wunsch, dass es unsere Läden nach Corona noch gibt und kaufen vor Ort ein!“

Die Spielwarenhändlerin aus Marktoberdorf sagt sogar: „Es ist eine Art Lockdown!“

Franz fürchtet aber, dass 2G das Weihnachtsgeschäft nun ausbremse. Sie rechnet mit einem deutlichen Kundenrückgang aufgrund der neuen Regeln: „Wir hatten auch viele ungeimpfte Kunden. Letztlich ist das eine Art Lockdown für den Einzelhandel.“

Modehändler Xaver Martin, der zwei größere Geschäfte sowie einen Lagerverkauf in Marktoberdorf betreibt, nimmt die 2G-Nachricht gelassener auf. „Klar hält sich unser Begeisterung sehr in Grenzen, weil wir 2G kontrollieren müssen und das einen höheren Aufwand bedeutet“, sagt der Inhaber von Mode Martin. „Aber entscheidend ist doch, dass wir offen bleiben dürfen für unsere Kunden. Wir hoffen, dass die meisten weiterhin zu uns kommen. Und Ungeimpften bieten wir einfach wieder Abholung an der Ladentür und Kleidungslieferungen nach Hause an.“

Die Marktoberdorfer Einzelhändler (hier Mode-Martin-Inhaber Xaver Martin) freuen sich darüber, dass vorerst kein erneuter Lockdown geplant ist. Von der 2G-Regelung sind sie aber "alles andere als begeistert". Bild: Heiko Wolf (Archivbild)

Der Modehändler merkt allerdings auch am Umsatz, dass pandemiebedingt heuer Events wie der lange Einkaufsabend „Sternenbummel“ in Marktoberdorf oder selbstorganisierte Modeschauen ins Wasser fallen. „Die Möglichkeit, gezielt Veranstaltungen durchzuführen, fehlt noch!“ Trotzdem bleibe er, solange er öffnen dürfe, halbwegs optimistisch. Daher sei er auch mit seinem Umsatz „den Umständen entsprechend“ zufrieden.

Der Modehändler aus Marktoberdorf sagt: "Events wie der Sternenbummel und Modeschauen fehlen!"

Und auch Xaver Martin erlebt, „wie sehr die Bevölkerung durch die Lockdown-Zeit den Einzelhandel schätzen gelernt hat“. Die Menschen gingen – auch in der weiterhin unsicheren Zeit – wieder gerne vor Ort shoppen, denkt Martin, der Zweiter Vorsitzender des Marktoberdorfer Einzelhändler-Vereins „Aktionskreis“ ist.

Die Marktoberdorfer Zoofachhandlung „Tierisch gut“ von Familie Brandt ist als Geschäft des täglichen Bedarfs ohnehin von der 2G-Regel befreit. Außerdem profitierten sie davon, „dass sich die Leute seit Corona mehr Haustiere anschaffen und auch mehr in Tierbedarf investieren“, spekuliert Uschi Brandt. Was wohl auch daran liege, „dass die Leute weniger unternehmen können“. So erklärt sich Brandt, dass ihr Umsatz heuer besser sei als etwa im vorvergangenen Jahr. „Wir hören von unseren Kunden ja auch, wie schwierig es sei, über Züchter etwa einen Hund oder ein Pferd zu bekommen.“

Ursula Brandt aus dem Zoofachgeschäft sagt: "Viele Leute haben Angst, dass doch noch ein Lockdown kommt!"

Ihr Mann Manfred Brandt ist Erster Vorsitzender des Aktionskreises. Auch seine Frau und er haben von Geschäftskollegen in der Stadt vernommen, dass das Weihnachtsgeschäft in Marktoberdorf bislang ganz gut angelaufen sei. „Die Leute genießen es einfach, einkaufen gehen zu dürfen“, sagt Brandt. Dennoch sei die Stimmung eher wechselhaft. „Viele Leute haben Angst, dass doch noch ein Lockdown kommt. Und das ist keine unberechtigte Angst.“

Diese „große Verunsicherung“ spürt Spielwarenhändlerin Franz auch in der Stadt. Der kurzzeitige Hotspot-Lockdown, von dem Einzelhändler zwar gar nicht betroffen waren, habe diese Unsicherheit der Menschen verstärkt. „Seitdem rufen viele Kunden bei uns und fragen: Dürft Ihr überhaupt aufhaben?“ Käme wie 2020 vor Weihnachten aber tatsächlich noch ein Einzelhandelslockdown, wäre das auch mit Blick auf den Wareneinkauf fatal, sagt Franz. „Beim Einkauf haben wir uns ja auf das Weihnachtsgeschäft eingestellt.“

Sven Dürr, Geschäftsführer und Inhaber der Weinhandlung Hosp, Bild: Reinhold Löchle (Archivbild)

Die Weinhandlung Hosp spürt in ihrem Verkaufsgeschäft in der Innenstadt noch keinen Rückgang der Laufkundschaft. „Die Kunden aus Marktoberdorf und Umgebung haben uns schon vergangenes Jahr mit ihren Einkäufen vor Ort unterstützt“, sagt Hosp-Inhaber Sven Dürr. „Ich hoffe einfach, dass es dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft wieder so wird.“

Als Lebensmittel- und Getränke-Einzelhändler sei die Firma Hosp von der 2G-Regel auch gar nicht betroffen. Trotzdem kritisiert auch Dürr deren Einführung massiv: „Jeder Einzelhändler hat doch im vergangen Jahr versucht, die Kunden vom Online-Handel wieder zurückzugewinnen.“ Die 2G-Regel werde nun aber leider den Onlinehandel wieder stärken, prognostiziert er. Und auch Dürr unkt, dass die Kontrolle für kleine Einzelhändler personell gar nicht möglich sein werde, wenn das Verkaufspersonal im Kundengespräch ist. „Wie soll dann kontrolliert werden? Das ginge nur durch zusätzliches Personal, das sich momentan keiner leisten kann, bzw. das gar nicht verfügbar ist.“

Verbot der Weihnachtsmärkte: Der Weinhändler aus Marktoberdorf hat "sehr viel Glühwein im Lager"

Sehr betroffen ist Hosp allerdings vom aktuellen Weihnachtsmarktverbot und davon, dass manche Lokale krisenbedingt geschlossen sind: „Als Großhändler liefern im Radius von circa 100 Kilometern rundum Marktoberdorf“, sagt Inhaber Dürr. Und wir müssen unsere Weinbestellungen weit vorher planen. Das heißt, haben wir jetzt im Lager einige tausend Liter Glühwein stehen.“

