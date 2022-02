Die Fußballer des FC Thalhofen machen es den Profis der Bundesliga nach

Für den FC Thalhofen endet die Winterpause. Am Dienstag steht der erste Test an. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ehemaligen. Was sich personell getan hat.

05.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Für den Fußball-Bezirksligisten FC Thalhofen startet am Montag, 7. Februar, offiziell die Vorbereitung zur Rückrunde. Doch bereits seit Jahresbeginn trainieren die Spieler in individuellen Laufeinheiten sowie zweimal wöchentlich in gemeinsamen Videokonferenzen mit Fitness- und Athletiktrainer Alexander Burkert an Kraft und Ausdauer. Darüber hinaus ist für die beiden Herrenmannschaften ein mehrtägiges Trainingslager in Kroatien geplant.

Personell hat sich unterdessen einiges getan. Bereits im Sommer hat sich Dennis Kohl der Mannschaft aus Thalhofen angeschlossen und in der Vorrunde wurde mit Cedric Wahler ein weiterer wertvoller Spieler als Neuzugang vom VfB Durach verpflichtet. Zur Winterpause vermeldet der FC Thalhofen mit Dominik Sorg einen weiteren Neuzugang. Er kommt vom FC Thingau und hat sich nun der Bezirksliga-Mannschaft aus Marktoberdorf angeschlossen. Daneben wird Stefan Weissenbach nach längerer Verletzungspause wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen.

Thalhofen spielt auf Kunstrasen gegen einen Bayernligisten

Neben den geplanten Trainingseinheiten stehen auch mehrere Testspiele auf dem Programm. Bereits am Dienstag, 8. Februar, um 19 Uhr ist ein erster Test auf dem Kunstrasen bei der Bayernliga-Mannschaft des TSV Kottern geplant. Wie bereits in der Vorrunde kommt es für die Thalhofener Spieler zu einem Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Kapitän Nico Beutel sowie dem in Thalhofen ausgebildeten Niklas Zeiler. Weitere Testspiele sind daneben gegen die SpVgg Kaufbeuren, den TSV Ziemetshausen, den FC Bernbeuren sowie gegen die zweite Mannschaft des TSV Kottern geplant.