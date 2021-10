Kommt Gegner des FC Thalhofen gestärkt aus der Quarantäne zurück?

Thalhofen erwartet strauchelnde Heimertinger. Die brauchen jeden Punkt im Abstiegskampf. In den will der Gastgeber nicht geraten. Was Trainer Niemeyer dazu sagt.

30.10.2021 | Stand: 11:00 Uhr

Für den FC Thalhofen steht am Samstag, 30. Oktober, in der Fußball-Bezirksliga ein weiteres sehr wichtiges Spiel an. Um 14 Uhr empfängt die Elf von Trainer Florian Niemeyer den FC Heimertingen im Stadion am Mühlsteig.

Bereits am Dienstagabend verbuchte der FC Thalhofen mit einem 0:0-Unentschieden einen wichtigen Zähler gegen den direkten Konkurrenten TSV Mindelheim. Mit den FC Heimertingen gastiert ein weiterer Gegner am Mühlsteig, der dringend Punkte im Abstiegskampf sammeln will. Die Gäste rangieren mit acht Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sie haben jedoch erst elf Spiele bestritten, da sich die Mannschaft in den vergangenen beiden Wochen in Quarantäne befunden hat.

Thalhofen blickt sorgenvoll nach unten

Der FC Thalhofen hingegen befindet sich aktuell mit 15 Punkten aus 13 Spielen auf dem zehnten Tabellenplatz, hat jedoch lediglich einen Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsrelegationsplatz. Dementsprechend klar ist die Herangehensweise für das heutige Spiel: Der Gastgeber will das Spiel unbedingt gewinnen. Schafft er es, an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen, dann stehen die Chancen gut, dieses Ziel zu erreichen.

Doch Trainer Florian Niemeyer sieht ein schweres Spiel bevor und erwartet einen sehr tief stehenden Gegner. „Wir müssen viel Geduld beweisen und dürfen uns keine leichten Ballverluste erlauben“, sagt der Thalhofener Übungsleiter. Mit einem Sieg könnte sich der FC Thalhofen etwas Luft zu den hinteren Plätzen verschaffen. Geht die Partie jedoch verloren, wird der Abstand zu einem direkten Abstiegsplatz immer kleiner.

Personell ist die Lage etwas angespannt. Einige Spieler sind angeschlagen, ihr Einsatz ist noch fraglich.

Lesen Sie auch