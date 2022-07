Führungswechsel beim Bauernverband: Andreas Schmid löst Josef Nadler nach 15 Jahren ab

Andreas Schmid steht nun an der Spitze von einem der gößten Kreisverbände in Schwaben. Der 45-Jährige hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Mit Andreas Schmid hat der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) einen neuen Obmann. Der 45-jährige Nachfolger von Josef Nadler bewirtschaftet mit seiner Familie einen Milchviehbetrieb in Weicht/Jengen. Seine Zielsetzung lautet, „sich für alle Betriebe vom Norden bis zum Süden einzusetzen“. Als sein Stellvertreter wurde Thomas Waldmann aus Pflaubaumen/ Lengenwang gewählt. Der Nachfolger von Martin Stadler betreibt mit Frau und Kindern einen Bio-Milchviehbetrieb.

Vorangegangen waren die Verbandswahlen auf Ortsebene, bei denen die Ortsbäuerinnen und Obmänner mit ihren Stellvertretern und Beisitzern gewählt wurden. Coronabedingt fanden diese im April statt. Regulär werden nach der fünfjährigen Amtsperiode im Oktober die Neuwahlen durchgeführt.

Karina Fischer bleibt Kreisbäuerin im Ostallgäu

Von den Ortsbäuerinnen wurde die bisherige Kreisbäuerin Karina Fischer aus Eggental in ihrem Amt bestätigt, das sie seit 2017 innehat. Ihr Antrieb ist die Steigerung der Wertschätzung für die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern. „Ich mache das, weil wir alle etwas Gutes zum Essen haben wollen“. Sie wird dabei von Stellvertreterin Renate Hämmerle aus Steinbach und den Beirätinnen unterstützt.

Landwirte stehen auch im Ostallgäu zunehmend in der Kritik

15 Jahre leitete der scheidende BBV-Kreisobmann Josef Nadler einen der größten Kreisverbände in Schwaben: „Man könnte alleine über diese Zeit ein Buch schreiben, wir sind alle agrarpolitischen Themen angegangen und mischten uns in die Agrarpolitik ein“. Die Landwirtschaft sieht sich zunehmender Kritik in den Medien ausgesetzt. Die Zeitenwende im Zusammenhang mit den aktuellen pandemie- und kriegsbedingten Problemen, wie zum Beispiel den unterbrochenen Lieferketten, bringe eine Verschiebung der Prioritäten. Künftig werde die Ernährungssicherung maßgeblich sein, statt „nur“ die landwirtschaftliche Produktion. Die Globalisierung zeige sich nicht immer als Segen, sondern teilweise auch als Fluch. Was der Bauer beispielsweise für mehr Tierwohl bekommt, werde inzwischen von den steigenden Ausgaben und Betriebskosten egalisiert. „Da müssen wir nachbessern“, sagte Nadler.

"Landwirtschaft ist die DNA des Ostallgäus"

Seine Erfahrungen flossen auch in den Milchausschuss des BBV ein, bei dem er fünf Jahre stellvertretender Vorsitzender war. Acht Jahre arbeitete er als Vertreter des Verbandes der Bayerischen Milchwirtschaft. In seine Amtszeit fiel auch die Projektierung und Realisierung des Grünen Zentrums in Kaufbeuren mit der neuen Geschäftsstelle des BBV, des Amtes für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) sowie des Maschinenrings. Nadler nannte dies eine einmalige Gelegenheit, schließlich sei die bäuerliche Landwirtschaft „die DNA des Ostallgäus“. Des Landkreises, in dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Urlaub verbringe.

Der neue Direktor des BBV Schwaben und Oberbayern, Martin Wunderlich, nutzte die Gelegenheit, sich bei der Kreisvorstandschaft und den Ortsvertretern vorzustellen. Zusammen mit den engagierten Kandidaten für den Kreisvorsitz machte er die Veranstaltung zu einem unterhaltsamen Erlebnis.

