Für den guten Zweck: Kommunionkinder in Rieder binden Palmboschen für Ukraine-Flüchtlinge

Die Erstkommunionkinder aus Rieder haben Palmboschen gebunden und verkauft. Es ist nicht die einzige Aktion, mit der Ukraine-Flüchtlingen geholfen wird.

13.04.2022 | Stand: 12:09 Uhr

In Rieder wurde am Palmsonntag fleißig gespendet. Die diesjährigen Kommunionkinder aus dem Ort haben in einer dreistündigen Bindeaktion über 80 Palmboschen gebunden und diese gegen eine Spende verkauft. Insgesamt kamen knapp 270 Euro zusammen. Das Geld ging an den Verein Toyrun, der damit ukrainischen Flüchtlingen hilft.

Ergreifender Moment bei Konzert in Rieder: Ukrainerin sing Nationalhymne

Zudem gab es am Nachmittag in Rieder ein Friedensorgelkonzert mit vielen Friedenslieder. An der Orgel spielte Benedikt Thuy. Als besonderes Highlight sang die gebürtige Ukrainerin Viktoriya Regele die ukrainische Nationalhymne in Begleitung der Orgel. Ein ergreifender Moment. Auch hier wurde kräftig gespendet. 240 Euro kamen zusammen. Die gesamten Spenden des Tages von über 500 Euro wurden der Toyrun Organisation übergeben. Das Bild zeigt die Kommunionkinder vor der St. Josefskirche in Rieder (von links) Benjamin Stoß, Korbinian Schafroth, Antonia Ehrl, Florentine Becker, Katharina Thuy, Richard Regele und Florian Schafroth.

