Für Klima und Gesundheit: Das Ostallgäu nimmt erneut am Stadtradeln teil

Der Landkreis Ostallgäu nimmt 2022 erneut am Stadtradeln teil. Mitmachen kann jeder, der Lust hat. Können die Ostallgäuer den Erfolg von 2021 noch toppen?

29.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Bald wird wieder fürs Klima und die Gesundheit geradelt: Nach der sehr erfolgreichen Teilnahme des Landkreises Ostallgäu am Stadtradeln 2021 geht es nun in die nächste Runde. Dieses Jahr findet das Stadtradeln im Ostallgäu vom 26. Juni bis 16. Juli innerhalb der Feierlichkeiten des 50-jährigen Jubiläums des Landkreis statt. Höhepunkt wird die ABK Allgäuer Radltour am 3. Juli mit Start und Ziel in Obergünzburg sein. Und schon jetzt können sich begeisterte Radlerinnen und Radler anmelden.

Das Ostallgäu möchte ein weiteres Mal an die Spitze

„Das Stadtradeln 2021 war im und für das Ostallgäu ein Riesenerfolg, den wir in diesem Jahr nochmal toppen wollen“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. Der Landkreis hat 2021 erstmals am Stadtradeln teilgenommen und gleich auf Anhieb einen Spitzenplatz in Bayern erreicht – mit Unterstützung der Kommunen, die unter dem Dach des Landkreises teilnahmen. Viele Schulen, Vereinen und Arbeitgebern traten gegeneinander im Wettbewerb und gemeinsam für ihre Kommune und für den Landkreis an. „Es ist der besondere Reiz beim Stadtradeln, dass man zwar wetteifert, dann aber für ein gemeinsames Ziel für die Umwelt in die Pedale tritt“, sagt Zinnecker. Mehr als 860.000 Kilometer erradelten die Ostallgäuer Bürger in den drei Wochen und vermieden damit nach Angaben des Landratsamtes über 125 Tonnen CO2.

Jeder mit Bezug zum Ostallgäu kann teilnehmen

Teilnehmen können auch in diesem Jahr alle, die im Ostallgäu wohnen, zur Schule gehen, arbeiten oder über Vereine oder anderes einen Bezug zum Landkreis haben. Es zählen alle geradelten Strecken, egal ob beruflich oder in der Freizeit. Die Strecken dürfen auch außerhalb des Landkreises geradelt werden. Je mehr Mitradler man für sein Team begeistern kann, desto leichter kann man viele Kilometer erreichen. Für alle weiterführenden Schulen bietet der Freistaat Bayern den Stadtradeln-Wettbewerb an, bei dem Schulmannschaften aus ganz Bayern in eigenen Kategorien gegeneinander antreten. Die gefahrenen Kilometer werden dann entweder den unter dem Dach des Landkreises bereits feststehenden teilnehmenden Kommunen Biessenhofen, Buchloe, Füssen, Marktoberdorf, Nesselwang, Obergünzburg und Pfronten oder direkt dem Landkreis gutgeschrieben.

In einer App können die Kilometer erfasst werden

Mit der Stadtradeln-App können die Radfahrer die Kilometer einfach erfassen. Die App umfasst auch die Plattform „RADar!“, mit der die Teilnehmer während der drei Wochen Feedback zur Fahrradinfrastruktur geben können. Lob, Kritik oder Anregungen, die dann in das vom Landkreis erarbeitete Alltagsradwegenetz einfließen können.

