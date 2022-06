Wie sich der Ukrainekrieg auf den Umweltschutz in Marktoberdorf auswirkt

Etliche Marktoberdorfer wollen eine Fotovoltaikanlage an ihrem Balkon installieren und dafür Geld aus dem Umweltförderprogramm. Woran das scheitert.

09.06.2022 | Stand: 18:15 Uhr

In Sachen Umweltschutz legt sich die Marktoberdorfer Stadtverwaltung seit Jahren ordentlich ins Zeug. Sei es mit E-Dienstfahrzeugen, mit speziellen Mähern beim Bauhof, um Insekten zu schützen, sei es bei Neubauten wie dem Kindergarten an der Saliterstraße, bei Hallenbad, Modeon oder Straßenbeleuchtung. Und Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell nutzt für Termine innerhalb der Stadt ohnehin sein Fahrrad. Kein Wunder also, dass der Stadtrat den Umweltfördertopf von 5000 auf 15.000 Euro aufgestockt hat. Aber: Bei den Zuschussanträgen der Bürgerinnen und Bürger wirken sich der Krieg in der Ukraine und Corona aus.

