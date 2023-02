Für Verdienste um Fendt: Bayerischer Verdienstorden für früheren AGCO-Chef Richenhagen

Martin Richenhagen hat den Bayerischen Verdienstorden erhalten. Der frühere AGCO-Chef wurde für sein Engagement für Fendt und den Standort Marktoberdorf geehrt.

01.02.2023 | Stand: 10:18 Uhr

Professor Martin Richenhagen hat am Dienstagabend von Ministerpräsident Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden überreicht bekommen. Richenhagen wurde für besondere Verdienste um den Freistaat Bayern ausgezeichnet. Konkret wurde der ehemalige Chairman, President und CEO des US-Landtechnikonzerns AGCO aufgrund seines laut Söder "herausragenden Engagements" für die Marke Fendt und den Produktionsstandort Marktoberdorf, Bayern, geehrt. Darüber berichtet auch Fendt in einer Pressemitteilung. (Lesen Sie auch: Fendt erweitert Werk in Marktoberdorf - für fast 100 Millionen Euro)

Fendt-Chef Gröblinghoff: "Richenhagen ist eine visionäre Unternehmerpersönlichkeit!" Fendt verdanke ihm viele Erfolge

Die Freude bei Fendt über die Auszeichnung ist groß: „Wir freuen uns sehr, dass Martin Richenhagen diese besondere Auszeichnung verliehen wurde. Der Bayerische Verdienstorden würdigt das langjährige Engagement von Martin Richenhagen als visionäre Unternehmerpersönlichkeit und seinen besonderen Einsatz für Fendt." Richenhagen habe maßgeblich den Ausbau der deutschen Produktionsstandorte gefördert, um mit den steigenden Fertigungskapazitäten auch die Globalisierung der Marke Fendt voranzutreiben“, sagte Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Fendt Geschäftsführung.

„Der Ursprung unseres heutigen Erfolgs geht auch zurück auf die Arbeit von Martin Richenhagen“, erklärte Gröblinghoff. Unter der Leitung von Martin Richenhagen habe sich Fendt von einem Traktorenhersteller zu einem global agierenden Landtechnikhersteller mit einem umfassenden Produktprogramm von Traktoren, Mähdreschern, Futtererntetechnik bis zu Feldspritzen entwickelt.

500 Millionen US-Dollar investierte AGCO allein von 2004 bis 2020 in seine deutschen Standorte

Von 2004 bis 2020 investierte der AGCO Konzern nach eigenen Angaben 500 Millionen US Dollar in die inzwischen fünf deutschen Standorte. Dazu kommen große Investitionen in die Forschung und Entwicklung sowie eine Verdopplung der Mitarbeiter-Anzahl bei Fendt. Richenhagens unternehmerischen Entscheidungen hätten somit die Weichen für die Globalisierung der Marke Fendt gestellt. "Wichtige Faktoren waren zum einen das Traktorenprogramm von 70 bis 517 PS inklusive der Raupentraktoren mit bis zu 646 PS Leistung, der Ausbau des Full-Line-Programms sowie der professionelle Aufbau des Fendt Vertriebsnetzes", heißt es in der Pressemitteilung. (Lesen Sie auch: Fendt erweitert Werk in Marktoberdorf - für fast 100 Millionen Euro)

Über den Bayerischen Verdienstorden

Der Bayerische Verdienstorden wird seit 1957 an Personen verliehen, die sich in einem besonderen Maße um den Freistaat Bayern oder das Bayerische Volk verdient gemacht haben. Er symbolisiert den herausragenden Einsatz und das außerordentliche Engagement der Bürger im Freistaat für das Gemeinwesen. Die Auszeichnung wird vom Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen. Zu den Ordensträgern zählen Unternehmer und Unternehmerinnen sowie Menschen aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Sport, Kunst oder Ehrenamt. Eine Besonderheit des Bayerischen Verdienstordens ist die Begrenzung der lebenden Ordensträger auf 2.000 Personen.