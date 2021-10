Der Umbau des Walder Dorfladens steht nun kurz vor dem Abschluss. Als Termin für die Einweihung ist der 17. November geplant. Was zuvor noch getan werden muss.

21.10.2021 | Stand: 17:31 Uhr

Der Umbau des Dorfladens in Wald steht kurz vor der Vollendung. Wie Bürgermeisterin Johanna Purschke dem Gemeinderat mitteilte, ist inzwischen auch der Einweihungstermin fix: Am Abend des 17. Novembers wird die Fertigstellung mit geladenen Gästen gefeiert. Ab 18. November ist dann der funkelnagelneue Dorfladen samt Café in den neuen Räumen auf.