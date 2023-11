FC Thalhofen fährt mit breiter Brust zum Spitzenspiel: Ein Sieg soll her

Der Tabellenzweite muss im Top-Spiel der Bezirksliga Süd auswärts gegen den SV Egg a. d. Günz antreten. Warum sie beim FC Thalhofen optimistisch sind.

11.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Für den FC Thalhofen steht am Sonntag in der Bezirksliga Süd ein sehr wichtiges Auswärtsspiel bevor. Um 14 Uhr trifft der Zweitplatzierte auf den direkt dahinter liegenden SV Egg a. d. Günz.

Beide Mannschaften verloren am vergangenen Wochenende und wollen dies wieder gut machen. Die Heimelf musste eine 1:4 Auswärtsschlappe gegen Tabellenschlusslicht SpVgg Langerringen hinnehmen. Auch der FC Thalhofen schaffte es nicht, sich für eine ordentliche Leistung zu belohnen und verlor schließlich in letzter Minute zuhause mit 2:3. In der Tabelle stehen die morgigen Kontrahenten sehr eng zusammen. Beide Mannschaften haben bisher 32 Punkte eingefahren, Egg hat jedoch ein Spiel weniger auf dem Konto. Der Rückstand auf den Tabellenführer SV Cosmos Aystetten beträgt nach dem vergangenen Spieltag fünf Zähler.

Thalhofen will den Sieg

Für die Mannschaft vom Mühlsteig ist die Zielsetzung für die kommende Partie klar: Das Team fährt nach Egg, um das Spiel zu gewinnen. Das die Elf dazu in der Lage ist, hat sie in der Hinrunde unter Beweis gestellt und Egg klar mit 5:0 bezwungen. Jedoch geht man beim FCT nicht davon aus, dass es am Sonntag ähnlich klar wird: „Wir erwarten eine kämpferische Begegnung, in der die Mannschaft am Ende gewinnt, die den Sieg mehr will.“, sagt Trainer Florian Niemeyer.

Nächste Woche gibt es einen Topspieltag

Nächste Woche steht dann in der Bezirksliga Süd ein Topspieltag an, in dem die ersten vier der Tabelle aufeinandertreffen. Der SV Egg muss zum Spitzenreiter nach Aystetten. Der FC Thalhofen reist zum viertplatzierten SV Mering. Personell sind die heutigen Kontrahenten jedoch beide stark angeschlagen. Beim FC Thalhofen fehlen weiterhin verletzungsbedingt Robin Volland, Nico Beutel, Fabian Hartmann und Robin Thiel. (nic)

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Matthias Vetter, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Janik Suske, Luca Csauth, Julien Drimml.