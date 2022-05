Warum die Fußball des FC Thalhofen am letzten Spieltag zittern müssen

Am letzten Spieltag müssen die Fußballer des FC Thalhofen in Heimertingen antreten. Die Ausgangslage ist bedrohlich. Worauf es nun ankommt.

21.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Für den FC Thalhofen geht es am Samstag, 21. Mai, um 14 Uhr zum entscheidenden Spiel um den Abstiegsrelegationsplatz nach Heimertingen. Aufgrund der schwachen Ergebnisse in den vergangenen Wochen muss die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer doch noch um den schon sicher geglaubten Verbleib in der Fußball-Bezirksliga bangen.

Deshalb ist Thalhofens Gegner im Aufwind

Das vergangene Spiel verloren die Thalhofener mit 1:2, was enorm bitter war, denn nun haben sie nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Diesen belegt der heutige Gastgeber.

Der FC Heimertingen bezwang am vergangenen Samstag den TSV Mindelheim mit 4:2 und besiegelte damit nicht nur den Abstieg der Mindelheimer, sondern hat sich dadurch auch noch eine Chance auf einen Nichtabstiegsplatz erspielt. Die Ausgangslage an diesem letzten Spieltag der Saison ist also klar: Ein Punkt reicht dem FC Thalhofen, um die Klasse zu halten; verliert er jedoch die Partie, ist er auf die Schützenhilfe der anderen angewiesen. Ein Szenario, das jeder in Thalhofen vermeiden will.

Für beide Mannschaften geht es beim Fußball um alles

Aber auch für den FC Heimertingen geht es um alles. Mit einem Sieg über Thalhofen können die Gastgeber den Abstieg noch abwenden. Für beide Mannschaften kommt es nun also zum Showdown und der Druck ist dementsprechend riesig: „Es wird ein sehr hitziges Spiel werden, das diejenige Mannschaft für sich entscheidet, welche die Nerven behält“, lautet die Prognose von Trainer Niemeyer. „Auch wenn ich mit der Leistung in der Rückrunde eigentlich zufrieden bin, sind wir nun unglücklich in dieser Lage geraten. Nun sind wir dazu verpflichtet, diese Suppe auszulöffeln.“

Worauf Thalhofen beim letzten Saisonspiel hofft

Personell stehen neben Luca Csauth auch Bernhard Eiband und Stefan Weissenbach verletzungsbedingt nicht im Kader. Die Mannschaft erhofft sich Unterstützung in Heimertingen zum letzten Spiel der Saison, um im Anschluss hoffentlich gemeinsam den Klassenerhalt feiern zu können.

