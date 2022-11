WM oder nicht WM? So denken Allgäuer über einen Boykott

Wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ein Wintermärchen? In Marktoberdorf ist von Euphorie jedenfalls noch nicht viel zu spüren, wie eine Umfrage zeigt.

18.11.2022 | Stand: 18:19 Uhr

Am Sonntag ist es soweit: Die Fußball-Weltmeisterschaft (WM) in Katar beginnt. Die WM boykottieren? Ja? Nein? Vielleicht ein bisschen? Fragen wie diese dürften derzeit durch die Köpfe einiger Fußballfans spuken. Die Menschenrechtslage im Austragungsort Katar sorgt für viele Zweifel – auch im Ostallgäu. Ob es Public Viewing geben soll, ob Sportgeschäfte Deutschland-Trikots verkaufen und ob der Fernseher zu Hause angeschaltet wird oder der Bildschirm lieber schwarz bleibt, sind derzeit nicht unbedeutende Fragen. Fest steht: Diese Weltmeisterschaft ist anders. In Marktoberdorf ist von der Fußball-Euphorie wenige Tage vor dem Start der WM nicht viel zu spüren.

