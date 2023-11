Deshalb geht der FC Thalhofen mit breiter Brust ins Heimspiel

Thalhofens Fußballer empfangen als Zweite der Bezirksliga zum Rückrundenstart Babenhausen. Der überraschte in der Vorwoche gegen den bisherigen Spitzenreiter.

04.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Zum Start der Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga empfängt der FC Thalhofen am Samstag, 4. November, um 15 Uhr den TSV Babenhausen im Stadion am Mühlsteig. Der Aufsteiger ergatterte am vorigen Spieltag mit einem 2:2-Unentschieden gegen den bisherigen Spitzenreiter SV Egg a. d. Günz überraschend einen Punkt.

So ist der Stand in der Tabelle der Bezirksliga vor dem Anpfiff in Thalhofen

Babenhausen steht in der Tabelle nach der Hinrunde mit 16 Punkten auf dem zwölften Rang. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz beträgt einen Zähler. Der FC Thalhofen hingegen schloss mit dem souveränen 2:0-Heimerfolg am vergangenen Spieltag gegen den FC Heimertingen eine zufriedenstellende Hinrunde ab. Das Ziel von 30 Punkten hat er erreicht und gehört zu der Spitzengruppe der Liga. Aktuell steht die Mannschaft mit 32 Punkten auf Rang zwei und hat nur einen Zähler Rückstand auf Tabellenführer Cosmos Aystetten.

Das zeichnet die Fußballer des FCT zu Hause aus

Besonders zu Hause überzeugte der FCT mit sieben Siegen und nur einem Unentschieden. Daran will die Mannschaft am Samstag anknüpfen und die nächsten drei Punkte einfahren, um dann nächste Woche mit breiter Brust zum Spitzenspiel nach Egg zu fahren.

Auf dem Papier ist der FC Thalhofen klarer Favorit. Vor heimischen Publikum hat die Mannschaft diese Saison erst fünf Gegentore zugelassen. Dem Gegenüber stehen 24 erzielte Tore. Deshalb führt Thalhofen die Heimtabelle vor Egg an. Schaffen es die Gastgeber, ihr eigenes Leistungsniveau abzurufen, dann stehen die Chancen gut, den vierten Sieg in Folge einzufahren – obwohl mit Robin Volland und Nico Beutel zwei Leistungsträger nicht zur Verfügung stehen.

So will der FC Thalhofen spielen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Matthias Vetter, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Janik Suske, Luca Csauth.

