Fußballer des FC Thalhofen wollen Auswärtsbilanz verbessern

Höhere Ergebnisse als 2:0 oder 2:1 gab es bei den Fußballspielen zwischen Thalhofen und Heimertingen nicht. Das gibt Trainer Niemeyer für einen Sieg vor.

22.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Bilanz gegen den FC Heimertingen spricht für die Fußballer des FC Thalhofen. Seit dem Aufstieg in die Bezirksliga trafen die Mannschaften sechs Mal aufeinander. Dabei gewann der FCT vier Spiele, zwei Begegnungen gingen an Heimertingen, das am Sonntag, 23. Oktober, um 15 Uhr Gastgeber für die Ostallgäuer ist.

So sieht die Thalhofener Bilanz gegen Heimertingen aus

Die Heimelf steht aktuell mit 19 Punkten auf Platz sieben der Tabelle. Drei Punkte mehr auf dem Konto hat die Mannschaft aus Marktoberdorf, die damit den fünften Rang innehat.

Die bisherigen Aufeinandertreffen waren stets sehr knapp. 2:0 und 2:1 sind die bisherigen Standardergebnisse. Ähnlich eng könnte es am Sonntag zugehen. Ziel der Thalhofener ist es, die Bilanz mit einem Auswärtssieg weiter zu verbessern und den Abstand zu den vorderen Tabellenplätzen verkürzen.

Diese Chance hat der FC Thalhofen vergangene Woche verpasst, als er trotz klarer Überlegenheit nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den Kissinger SC hinauskam. Für Kissingen war es der erste Auswärtspunkt. Nichtsdestotrotz ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf beim FC Thalhofen sehr zufrieden. Dennoch will die Elf sich auf der bisherigen Leistung nicht ausruhen, sondern weiter oben dranbleiben.

Was Thalhofens Spielmacher Timo Welte vom Spiel erwartet

„Wir wissen relativ genau, was uns in Heimertingen erwartet. Ich denke, dass es ein sehr enges Spiel wird, in dem wir versuchen wollen, das erste Mal in dieser Saison die Null hinten zu halten“, sagt Thalhofens Übungsleiter Florian Niemeyer. Auch Spielmacher Timo Welte erwartet „ein sehr hartes Spiel mit vielen Zweikämpfen“, in dem der FC Thalhofen „körperlich dagegenhalten muss“. Personell steht, abgesehen von den Langzeitverletzten, wieder der gesamte Kader zur Verfügung.

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Jakob Zeiler, Janik Suske, Dominik Dürr, Cedric Wahler, Timo Welte, Samuel Olejnik, Luca Csauth, Niklas Zeiler, Fabi Hartmann, Linus Zeiler, Jona Königstein.

