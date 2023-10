Gegen wen der zweite Auswärtssieg des FC Thalhofen gelingen soll

Die Fußballer des FC Thalhofen haben in dieser Saison eine Auswärtsschwäche. Das hat schon viele Punkte gekostet. Das will die Mannschaft ändern.

Die Fußballer des FC Thalhofen gehen diesmal sogar mit einem Reisebus auf Tour. Am Sonntag, 22. Oktober, gastiert der Bezirksligist um 15 Uhr beim TSV Dinkelscherben.

Der Papierform nach sind die Fußballer von Thalhofen Favorit

Die Heimmannschaft trennte sich jüngst mit einem 1:1 vom TSV Babenhausen und steht in der Tabelle auf Rang sieben mit 19 Punkten auf dem Konto. Der FC Thalhofen hingegen schlug zu Hause den FC Oberstdorf souverän mit 3:0 und steht in der Tabelle mit 26 Punkten auf Rang drei – mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer SV Egg/Günz.

Auf dem Papier sollte die Favoritenrolle also bei den Gästen liegen. Dennoch ist sich Thalhofen bewusst, dass alles abverlangt werden wird, um Punkte mitzunehmen. Leicht wird es auch schon deshalb nicht, weil die Truppe von Trainer Florian Niemeyer auswärts noch Schwierigkeiten hat. Der letzte Sieg in der Fremde liegt einige Zeit zurück. Damals hieß der Gegner Babenhausen und der erste Spieltag war absolviert.

Warum die Erinnerung an Dinkelscherben gut ist

Doch den TSV Dinkelscherben hat Thalhofen in guter Erinnerung. In der vergangenen Saison sicherte sich die Elf in letzter Minute den Auswärtssieg. „Wir sind gut vorbereitet für die Begegnung gegen Dinkelscherben und werden alles dafür tun, den zweiten Auswärtssieg einzufahren“, äußert sich Janik Suske motiviert.

Auch Trainer Florian Niemeyer betont die Bedeutung der Begegnung, denn nach diesem Auswärtsspiel stehen noch zwei Heimspiele gegen Heimertingen und Babenhausen auf dem Programm, bevor es dann zu den Topspielen gegen Egg und Mering kommt. „Das Ziel ist es, ohne Punkterückstand am 12. November nach Egg zu fahren. Deshalb wollen wir das Spiel in Dinkelscherben unbedingt für uns entscheiden.“

So will der FC Thalhofen spielen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Matthias Vetter, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Janik Suske, Robin Volland.

