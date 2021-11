Alexander Fröhlich-Vorwerck arbeitet seit 2016 an der Günztalklinik in Obergünzburg. Beruflich hat er schon viel probiert – und auch mal Laufschuhe verkauft.

Von Georg Schalk

24.11.2021 | Stand: 18:35 Uhr

Mit dem Titel „Direktor“ fremdelt Alexander Fröhlich-Vorwerck noch. „Das klingt so wirkmächtig, so entscheidungsgewaltig. Ich lebe eher den kollegialen Stil“, sagt er. Aber ob er will oder nicht: Der 53-Jährige ist Pflegedirektor der Günztalklinik Allgäu. Er ist der Erste, der diese Position innehat.