"Ganz besonderes Projekt": Wirtschaftsminister Aiwanger besichtigt Bauerhof in Aitrang

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat der Kaffeerösterei Muckefuck in Aitrang einen Besuch abgestattet. Dort soll ein besonderes Projekt entstehen.

04.04.2022 | Stand: 18:18 Uhr

Die Ostallgäuer Gemeinde Aitrang hat am Montagnachmittag Besuch aus München empfangen: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat die Kaffeerösterei Muckefuck besichtigt. Das Besondere daran: Die Rösterei ist in einem alten Bauerhof untergebracht, der mit dem Betrieb eine neue Nutzung findet. Ein ganz besonderes Projekt in der Region. Eigentümer Andreas Oertel möchte nun noch einen Schritt weitergehen: Im Rahmen des Förderprojektes "Alter Hof sucht neue Liebe" soll in dem Gebäude eine Art Hostel entstehen. Oertel erläuterte Aiwanger und der Landrätin Maria Rita Zinnecker bei einem Rundgang, was genau geplant ist.

Seminarreihe der Allgäu GmbH: Wie können Bauernhöfe am besten genutzt werden?

Der alte Bauernhof in Aitrang ersteckt sich auf einer Fläche von knapp 800 Quadratmetern. 2014 erwarb Oertel das Anwesen. Seitdem setzt er sich damit auseinander, wie er den Hof am besten nutzen kann. Unterstützung gibt es dabei von der Allgäu GmbH. Diese bietet die Masterclass Hoftransformation an, in dessen Rahmen sich Eigentümerinnen und Eigentümer mit Zukunftsideen und -projekten auseinandersetzen.

Kaffeeröstererei und Hostel unter einem Dach: Seit 2015 betreibt Andreas Oertel in Aitrang die Rösterei. Nun soll auch noch eine Art Hostel entstehen. Bild: Stefanie Gronostay

In der Tenne soll ein Hostel entstehen

Andreas Oertel hat bereits konkrete Vorstellungen, wie der Hof weiter ausgebaut werden soll. Neben weiteren Lagerräumen sollen in der Tenne des Hofes Wohnräume entstehen. Dort sollen sich Touristen aber auch Einheimische und Firmen einmieten können. "Wir wollen jeden Quadratmeter nutzen", sagte Oertel. Er setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und der Gemeinde. Aiwanger zeigte sich von dem Anwesen sehr angetan. "Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, kann ich mir gut vorstellen, dass hier im Garten ein kleines Café entsteht", sagte er. Dieses Konzept hält auch Oertel durchaus für möglich. "Wir wollen auch die Kaffeerösterei besser zugänglich machen", sagte er.

