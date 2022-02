Gasthof zum Engel in Obergünzburg: Diese bewegte Geschichte steckt hinter dem Haus

Der Gasthof zum Engel hat eine bewegte Geschichte. 1910 beschloss „ein Fremder“ ihn zu renovieren. Durch den Zweiten Weltkrieg veränderte sich viel.

23.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Februar-Kalenderblatt im Bildkalender 2022 vom Arbeitskreis Heimatkunde zeigt den „Gasthof zum Engel“ um das Jahr 1955. Der zweigeschossige Massivbau mit einem mächtigen Satteldach, lässt ein reichhaltiges Raumangebot bis in die Giebelspitze vermuten. Das kräftige Gesims, das mit Zahnschnitt-Profilen entlang der südlichen Längs- wie auf der östlichen Querseite aus der Wand hervorragt, reicht bis in die Giebelspitze des markanten, um 1713 erbauten Gebäudes. Der Zahn der Zeit und die vorherrschende Pietät der damaligen Zeit erforderten jedoch eine fortschrittliche und in die zukunftweisende Veränderung.