Gaudipakete statt Gaudiwurm: Fasnachtsaktion in Marktoberdorf hält einige Überraschungen bereit

Die Oberdorfer Fasnachter stellen nach der Absage des Gaudiwurms ein Alternativprogramm auf die Beine. Sponsoren in Marktoberdorf helfen bei der Umsetzung.

01.02.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Der Oberdorfer Gaudiwurm und die Oberdorfer Bühnenfasnacht sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Faschings. All das muss jedoch 2022 ausfallen. „Uns Fasnachtern blutet das Herz.“, beklagen Claudia Bestler, Präsidentin des Umzugs, und Wolfgang Bolz, Präsident der Bühnenfasnacht. „Und nicht nur das. Langsam leeren sich auch unsere Kassen.“ Deshalb haben sich die Oberdorfer Fasnachter eine Aktion einfallen lassen: Fasnacht drhoim!

Von Konfetti bis zur roten Nase: Marktoberdorfer Fasnachter packen 1000 Gaudipakete

Die Vereinsmitglieder packen in Eigenarbeit 1000 Gaudipakete mit lauter Utensilien, die für eine lustige Fasnacht daheim gebraucht werden. Mit dem Allgäuer Brauhaus konnte ein Sponsor gewonnen werden. Weitere Firmen vor Ort wie Hosp Weine und das Café Greinwald geben Produkte vergünstigt an die Fasnachter weiter.

Der Aktionskreis Marktoberdorf unterstützt die Aktion mit dem Verkauf der Pakete in seinen Geschäften. Die Sparkasse Allgäu schießt einen Betrag zu und MODFestivals stellt Ausrüstung zur Verfügung. „Wir sind begeistert, wie viel Unterstützung wir hier erfahren“, freut sich Wolfgang Bolz.

Verkauf auf dem Marktoberdorfer Wochenmarkt

Start des Verkaufs ist am Freitag, 11. Februar, auf dem Marktoberdorfer Wochenmarkt. Da werden Kultfiguren aus den Fasnachtsabenden die Pakete für 11,11 Euro verkaufen. Ab dann sind sie auch in den Marktoberdorfer Einzelhandelsgeschäften zu finden. Auch am 18. und 25. Februar sind die Fasnachter auf dem Wochenmarkt vertreten. Am Faschingsdienstag endet die Aktion. „Oder früher, wenn wir keine Pakete mehr haben.“, feixt Claudia Bestler.

Zur Premiere der Fasnachtsabende, die am Montag, 21. Februar gewesen wäre, gibt es noch eine Überraschung: einen Film mit den altbekannten Bühnenfasnachtern. Man darf gespannt sein, was sie sich haben einfallen lassen für eine Fasnacht drhoim.

