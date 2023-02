Klein, aber oho: So war der Gaudiwurm in Hopferbach - Wir haben die Bilder

Hopferbacher Gaudiwurm entwickelt sich bei angenehmem Wetter zu einer rauschenden Party mit super Stimmung. Wir haben die Bilder.

19.02.2023 | Stand: 12:44 Uhr

Aufgrund der überschaubaren Größe des Dorfs war die Zahl des Umzugsteilnehmerinnen und Umzugsteilnehmer in Hopferbach begrenzt, was die Zuschauenden nicht daran hinderte, aus dem Gaudiwurm bei angenehm warmen Wetter eine rauschende Party mit super Stimmung daraus zu machen. (Sehen Sie hier: Den Oberdorfer Gaudiwurm im Livestream.)

Gaudiwurm Hopferbach: Die Jüngsten wiederum freuten sich vor allem auf den Bonbonregen. Bild: Werner Roth

Die Musikbeats stecken die Zuschauer an - Wagen mit Wikingern, Kobolden und Super Mario

Die Beats von den Faschingswagen steckten das Publikum sofort an, kaum jemand konnte da ruhig stehen bleiben. Angeführt von den Hopferbacher Wikingern wurden der Fantasie keine Grenzen gesetzt mit Themen von Super Mario über das Marvel Superhelden Universum bis hin zu Kobolden aus Litzen (Obergünzburg) und einem Candy Shop aus Oy. (Lesen Sie hier: So bunt treiben sie es in Ronsberg beim Fasnachtsumzug.)

Hopferbacher Gaudiwurm: Mit einer Altweibermühle sollte das Publikum sogar verjüngt werden. Bild: Werner Roth

Verjüngung mit der Altweibermühle - Cannabis-Legalisierung weitere Themen in Hopferbach

Ein Wagen aus Weitnau/Hellengerst befasste sich wiederum mit der Cannabis-Legalisierung. Die Gruppe Hopferbacher Miteinander versuchte mit einer Altweibermühle das Publikum zu verjüngen. Die Jüngsten waren natürlich auch vor Ort und warteten auf einen ergiebigen Bonbonregen.