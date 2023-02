Falschgeld nach dem Gaudiwurm in Marktoberdorf im Umlauf

Nach dem großen Faschingsumzug in Marktoberdorf geriet ein falscher 50-Euro-Schein unter die Feiernden. Die Polizei ermittelt.

20.02.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Nach dem Gaudiwurm in Marktoberdorf am Faschingssonntag ermittelt nun die Polizei: Am Abend tauschte während einer Feier ein 16-jähriger Junge mit einem bislang Unbekannten einen 50-Euro-Schein. Anschließend stellte er fest, dass es sich um eine „Blüte“ - also um Falschgeld - handelte, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.

