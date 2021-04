Geflügelpest in Friesenried? - Behörden prüfen Verdacht im Ostallgäu

Ist die Geflügelpest im Ostallgäu angekommen? In Friesenried geht das Veterinäramt einem Verdacht nach - von dort sollen infizierte Hühner verkauft worden sein.

01.04.2021 | Stand: 10:32 Uhr

Veterinär-Behörden prüfen derzeit den Verdacht, dass die Geflügelpest über Handelsbeziehungen in den Landkreis Ostallgäu gelangt sein könnte. Laut Mitteilung des Landratsamtes soll ein Handelsstall in Friesenried betroffen sein. Dort wurden lebende Hühner aus einem großen Bestand in Nordrhein-Westfalen eingekauft und weiterverkauft. In dem nordrhein-westfälischen Betrieb sind Hühner in der Zwischenzeit teils positiv auf den Erreger der hochansteckenden Geflügelpest getestet worden.

Ob infizierte Tiere auch nach Friesenried gelangten und von dort womöglich bereits weiterverkauf wurden, prüfen nun die Behörden.

Das Veterinäramt ermittelt derzeit, wohin Geflügel aus dem Handelsstall in Friesenried verkauft worden ist. Abnehmer, die zwischen dem 11. März 2021 und 20. März 2021 lebende Hühner in Friesenried gekauft haben, werden gebeten, sich unverzüglich beim Veterinäramt des Landkreises Ostallgäu zu melden. Die Kontaktdaten lauten per Telefon unter 08342/911-213 oder per E-Mail an veterinaeramt@lra-oal.bayern.de.

Geflügelpest: Stallpflicht auch im Ostallgäu seit 11. März

In diesem Zusammenhang wird auch nochmals auf die am 11. März 2021 durch Allgemeinverfügung erlassene Pflicht zur Aufstallung von Geflügel verwiesen. Durch die konsequente Einhaltung der Stallpflicht und weiterer Biosicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden und so eine gegenseitige Ansteckung und Einschleppung verhindert werden.

Für den Menschen ist das Virus nach derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich. Dennoch sollten tot aufgefundene Vögel nicht angefasst werden und Funde dem Veterinäramt gemeldet werden. Halter von Geflügel werden gebeten, ihre Haltungen beim Veterinäramt anzumelden, sofern das noch nicht geschehen ist.

Lesen Sie auch