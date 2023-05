So steht es um die Geflügelpest im Ostallgäu

Das Risiko für Vögel an der Geflügelpest zu erkranken ist immer noch sehr hoch. Welche Vögel im Ostallgäu besonders gefährdet sind, lesen sie hier.

20.05.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Das Veterinäramt Ostallgäu warnt, dass das Risiko eines Eintrags von Geflügelpest in Nutzgeflügel-Bestände nach wie vor hoch ist. Zu diesem Schluss ist das in Deutschland für die Tierseuchenbekämpfung zuständige Friedrich-Loeffler-Institut in seiner aktuellen Risikobewertungen gekommen.

Geflügelpest kann sich schnell weiter verbreiten

Aufgrund seiner Vielzahl von Gewässern hat der Landkreis Ostallgäu eine besondere Bedeutung für Zug- und Wasservögel. Durch diese kann das Virus der Geflügelpest über weite Strecken hinweg transportiert werden. Ausgehend von wild lebenden Vögeln ist eine Weiterverbreitung des Virus möglich. Deshalb sollten alle Geflügelhalter vermehrte Vorsicht walten lassen und erforderliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der gehaltenen Vögel einhalten.

Entsprechende Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest wurden vom Landratsamt Ostallgäu bereits im November 2022 mit einer Allgemeinverfügung angeordnet. Die Allgemeinverfügung enthält auch ein Verbot von Geflügelmärkten, Schauen und ähnlichen Veranstaltungen sowie ein Verbot der Fütterung von Wildvögeln. Zusätzlich stehen alle Geflügelhalter im Landkreis Ostallgäu in der Pflicht, dem Veterinäramt Anzahl und Standort der gehaltenen Tiere ihrer Tierhaltung anzuzeigen. Das gilt auch für Hobbyhaltungen mit geringer Tierzahl.

10 Fälle von Geflügelpest in Bayern

Seit Oktober 2022 sind in Bayern insgesamt zehn Pest-Fälle in Geflügelhaltungen sowie eine Vielzahl an positiven Befunden bei Wildvögeln nachgewiesen worden. Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine besonders schwer verlaufende Form der Aviären Influenza, an der besonders Hühnervögel und Puten – aber auch Wassergeflügel wie Enten, Gänse und Möwen – erkranken können. Singvögel und Tauben sind hingegen nur sehr selten betroffen. Bürgerinnen und Bürger sollten tote Wildvögel nicht selbstständig einsammeln, sondern dem zuständigen Veterinäramt melden. Das Veterinäramt ist erreichbar unter: Veterinäramt unter Telefon 08342/ 911-214 oder E-Mail:veterinaeramt@lra-oal.bayern.de