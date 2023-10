Das macht den Schnupferclub Geisenried seit 50 Jahren so einzigartig

Die Geselligkeit steht für die Mitglieder des Schnupferclubs im Mittelpunkt. Das Schnupfen spielt natürlich auch eine Rolle. Deswegen gibt es spezielle Regeln.

20.10.2023 | Stand: 16:01 Uhr

Am Samstag, 21. Oktober feiert im Marktoberdorfer Ortsteil Geisenried ein besonderer Verein seinen Geburtstag: Der Schnupferclub Geisenried begeht sein 50-jähriges Bestehen.

1973 wurde der Veein aus einer Bierlaune heraus gegründete. Im Mittelpunkt steht nicht unbedingt das Schnupfen, aber es spielt schon eine Rolle. Die Mitglieder schätzen das gemütliche Beisammensein. Und so treffen sie sich die Mitglieder jeden ersten Freitag im Monat. Bei ihren Treffen ist es für die Aktiven Pflicht, eine Dose Schnupftabak und ein Schnupftuch dabei zu haben. Wer’s vergisst, zahlt zwei Maß Bier, so sind die Regeln. Und klar: Geschnupft wird natürlich auch bei den Zusammenkünften. Obwohl das Schnupfen gar nicht der Hauptzweck des Vereins ist. Eher geht es um die Geselligkeit. Im Verein, aber auch im Dorf. Die Schnupfer organisieren ihr Sommerfest, Grillabende oder Bergtouren, veranstalten Ausflüge und bereichern das Dorfleben etwa indem sie sich um den Bau von Faschingswagen oder die Nikolaus-Hausbesuche kümmern. Und so sagt Gründungsmitglied Xaver Stocker: "„Ob wir’s jetzt lustig haben, weil wir Schnupfen oder wir Schnupfen, weil wir lustig sind – das wissen wir selbst nicht so genau.“

Freundschaft mit Vereinen aus dem Ostallgäu und Tirol

Die Mitglieder pflegen insbesondere freundschaftliche Beziehungen zu gleichgesinnten Vereinen. So kommen zur Feier Gäste aus Dingisweiler, Hopferau, Oberzollhaus und Schattwald nach Geisenried. Laut Gastwirt und Vorsitzender Xaver Stocker sind auch Nichtmitglieder aus Geisenried, Hattenhofen und Umgebung willkommen. Er freut sich auf viele Besucher, die einen zünftigen Schnupfwettbewerb hautnah erleben und einen geselligen Abend mit musikalischer Unterhaltung verbringen möchten.

Gefeiert wird nun am Samstag, 21. Oktober, ab 20 Uhr im Gasthof Stocker.

