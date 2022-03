Geisenried: Spaziergänger entdeckt Ölspur auf Wanderweg

Ein Wanderer entdeckt in Geisenried einen mit Öl verschmutzen Weg. Die Polizei vermutet eine kaputte Maschine, doch dann stellt sich etwas anderes heraus.

15.03.2022 | Stand: 14:32 Uhr

In Geisenried bei Marktoberdorf hat ein Spaziergänger bereits Mitte Februar eine Umweltverschmutzung auf einem Wanderweg entdeckt. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, fiel dem Wanderer eine Ölspur auf einer Wegkreuzung am Rande des Waldes in Richtung Hintermoos auf.

Die Polizei ging zunächst davon aus, dass das Öl durch eine kaputte Maschine entstanden sein könnte.

Der Eigentümer des Grundstücks konnte jedoch bei der Aufklärung helfen: Der Mann hatte an der verunreinigten Stelle zuvor eine Feuertonne gefunden, aus der das Öl wohl ausgetreten war.

Umweltverschmutzung in Geisenried: Polizei geht von Party aus

Die Polizei geht jetzt davon aus, dass die Feuertonne von einer vergangenen Open-Air-Party stammt. Wer Hinweise dazu kann, soll sich bitte bei der Polizei Marktoberdorf unter 08342/96040 melden.

