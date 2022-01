Gemeinde Bernbeuren organisiert große Impfaktion in der Auerberghalle

Die Gemeinde Bernbeuren organisiert in der Auerberghalle eine große Impfaktion. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen vorgenommen.

06.01.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Gemeinde Bernbeuren organisiert am Freitag, 7. Januar, von 12 bis 20 Uhr eine Impfaktion für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Ort der Aktion ist die Auerberghalle (Am Sportplatz 16) in Bernbeuren. Die Booster-Impfung wird mittlerweile von der Ständigen Impfkommission bereits nach drei Monaten empfohlen.

Keine Termine für Impfaktion in Bernbeuren notwendig

Es ist keine Terminvereinbarung notwendig, mitzubringen sind Impf- und Personalausweis. Es besteht Maskenpflicht. Eine vorherige Registrierung im Internet ist für den reibungsloseren Ablauf sinnvoll.

