Gemeinde Biessenhofen pflanzt in 13 Monaten über 100 Bäume

Im November 2021 wurde der erste Baum in Biessenhofen gepflanzt - mittlerweile sind es über 100. Dabei kommen typische Allgäuer Bäume zum Einsatz.

15.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Mit der Pflanzung der Baschtlehauslinde am 9. Oktober 2020 ging es los. Der erste von 114 Bäumen, die bis November 2021 gepflanzt wurden. Das Ziel von 100 Bäumen wurde nicht wie geplant in 2-3 Jahren erreicht, sondern schon nach 13 Monaten. Das war nur durch breites Engagement möglich, angefangen vom Gemeinderat, Bürgermeister Herrn Eurisch, Frau Haggenmüller, Herrn Frisch bis zu Herrn Leonhart von der Bürgerstiftung Biessenhofen. Die Gemeinde hat in allen Ortsteilen Bergahorn, Eichen, Linden, Vogelkirschen, Walnussbäume und Obstbäume gepflanzt; hier gilt dem Bauhof Herrn Distl und Herrn Schweiger ganz besonderer Dank für den nie nachlassenden, erheblichen Arbeitseinsatz. Gut sichtbar sind die neu gepflanzten Bäume auch an den in den Gemeindefarben - blau, weiß und grün - markierten Pflanzpfähle.

Gemeinde Biessenhofen pflanzt Allgäuer Obstsorten

Wichtig war uns, darauf zu achten dass alte, typisch Allgäuer Obstsorten gepflanzt wurden, z.B. „Doppelter Prinzenapfel“, „Pfaffenhofener Schmelzling“ und „Rebella“. Höchst erfreulich war das Engagement der Bürger, sie haben die Erwartungen der Initiatoren weit übertroffen. 28 Bäume wurden auf Privatgrundstücken gepflanzt. Großzügige Spenden erhielten wir von 20 Bürgern und 2 Vereinen. Damit haben die Bürger mehr als die Hälfte der Bäume finanziert, die dann auf gemeindlichem Grund und Boden gepflanzt wurden. Wir danken nochmals allen, die unser Projekt für eine klimafreundliche Zukunft auf vielfältige Art und Weise unterstützt haben, hoffen auf ein gedeihliches Wachsen der Bäume und freuen uns über die Verschönerung unserer Gemeinde.

