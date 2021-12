Gemeinde Untrasried (Ostallgäu) verdoppelt die Hundesteuer

Die Hundesteuer in Untrasried steigt massiv. Erstmals ist zudem eine - deutlich teurere - Steuer für Kampfhunde vorgesehen. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

12.12.2021 | Stand: 10:16 Uhr

Die Gemeinde Untrasried erhebt auf Empfehlung ihres Finanzausschusses deutlich mehr Hundesteuer. Der Gemeinderat hat deshalb nun beschlossen, die Hundesteuer-Satzung neu zu erlassen. Erstmals ist dabei eine Steuer für Kampfhunde eigens vorgesehen.

Für den zweiten und jeden weiteren Hund werden in Untrasried je 100 Euro verlangt

Für den ersten Hund beträgt der Gebührensatz demnach künftig 50 Euro (bisher 25,56 Euro). Das ist fast eine Verdoppelung. Für den zweiten und jeden weiteren Hund werden je 100 Euro verlangt (bisher 61,36 Euro). Für Kampfhunde soll die Steuer 500 Euro betragen.

Zuletzt wurde die Hundesteuersatzung in der Gemeinde Untrasried 1998 geändert

Die Fälligkeit der Hundesteuer soll jeweils am 1. April eines jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids erfolgen. Derzeit gilt in Untrasried noch die Hundesteuersatzung vom 6. November 1980, die zuletzt am 27. November 1998 geändert wurde.

Lesen Sie auch:

Deshalb steigt die Hundesteuer in Hergatz (Westallgäu) so massiv.

Lesen Sie auch

Steuererhöhungen im Jahr 2022 So hoch ist die Hundesteuer im Allgäu

Ein hundefeindlicher Ort? Rettenbacher Bürgermeister wehrt sich.