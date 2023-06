2,5 Millionen Euro für Straßenunterhalt: Diese Gemeinden erhalten die Mittel

Landkreis verteilt staatliche Gelder an mehreren Gemeinden im Ostallgäu. Warum sie die Förderung erhalten.

06.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Knapp 2,5 Millionen Euro aus staatlichen Mitteln hat das Landratsamt Ostallgäu zur Unterhaltung der Gemeindestraßen verteilt. In den Genuss des Geldes kamen diejenigen Gemeinden, die nicht am örtlichen Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer beteiligt sind.

Die Mittel sind für den Unterhalt der Straßen bestimmt

Die pauschalen Zuweisungen an die Gemeinden beruhen laut Mitteilung aus dem Landratsamt auf der Länge der vorhandenen Gemeindestraßen. Die Mittel sind in erster Linie für den ordnungsgemäßen Unterhalt der Straßen bestimmt, den die Gemeinden in ihrer Eigenschaft als Straßenbaulastträger dafür gewährleisten müssen.

Zuweisungen bekommen haben unter anderem folgende Gemeinden im Ostallgäu (Auszug):

Aitrang: 52.800 Euro

Bidingen: 50.500 Euro

Biessenhofen: 59.800 Euro

Eggenthal: 47.500 Euro

Friesenried: 32.000 Euro

Görisried: 30.200 Euro

Günzach: 44.000 Euro

Kraftisried: 28.300 Euro

Lengenwang: 31.000 Euro

Obergünzburg: 114.200 Euro

Rettenbach: 28.300 Euro

Ronsberg: 50.900 Euro

Ruderatshofen: 26.500 Euro

Seeg: 119.600 Euro

Stötten: 71.100 Euro

Unterthingau: 84.600 Euro

Untrasried: 65.100 Euro

Wald: 26.200 Euro

