Gemeinderat beschließt offene Ganztagsbetreuung für Grundschule in Ebenhofen

Der Gemeinderat Biessenhofen beschließt die offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule in Ebenhofen. Wie das Betreuungsangebot aussehen soll.

24.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Im nächsten Schuljahr wird an der Grundschule in Ebenhofen die offene Ganztagsbetreuung (OGTS) eingeführt. Das hat der Gemeinderat Biessenhofen einstimmig beschlossen. Zu der Sitzung im Festsaal der Gemeinde waren zur Beratung und Diskussion dieses Punkts auch die Rektorin der Schule, Anna Hartwig, und die Leiterin der Mittagsbetreuung, Sonja Schmid, per Livestream zugeschaltet. Sie legten dar, warum sie die offene Ganztagsbetreuung befürworten und angeregt haben.

Angebot geht weit über die Mittagsbetreuung hinaus

Aktuell gebe es bereits eine Mittagsbetreuung an der Grundschule in Ebenhofen, für die auch Erdgeschoss und Keller im alten Kindergartengebäude genutzt werden, erinnerte Bürgermeister Wolfgang Eurisch. Er erläuterte, dass offene Ganztagesbetreuungen an mindestens vier der fünf Wochentage ab Unterrichtsende bis 14 oder 16 Uhr eine Betreuung anbieten. Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder auch nur für bestimmte Tage anzumelden, wobei zwei Tage das Minimum sind. Um die Planbarkeit zu erleichtern, muss die Anmeldung verbindlich für das ganze Schuljahr erfolgen. Die OGTS ist wie der Klassenunterricht am Vormittag eine schulische Veranstaltung. Die Anwesenheit ist verpflichtend. Markanter Unterschied zur bisherigen Ganztagesbetreuung sind die Kosten für die Eltern. Denn die OGTS ist für die Eltern von Montag bis Donnerstag kostenfrei.

Lediglich für Betreuungsangebote am Freitag können Gebühren erhoben werden, da sie in der staatlichen Förderung nicht enthalten sind. Sie sollen auch künftig den Gebühren der bestehenden Satzung entsprechen, erläuterte Eurisch. Der Elternbeirat sei schriftlich und in zwei Videokonferenzen über die Einführung informiert worden und stimme dieser grundsätzlich zu.

Deutlich höhere Förderung

Die Förderung für die OGTS sei deutlich höher als für die bisherige Mittagsbetreuung, zeigte Eurisch weiter auf. Es fallen jedoch die Einnahmen aus den Betreuungsgebühren weg. Anhand von Zahlen erläuterte er, dass die Kostendeckung statt der bisher 90 Prozent noch 70 Prozent betragen würde.

Zudem müsse grundsätzlich für alle Kinder, für die ein Beförderungsanspruch bestehe, die Schülerbeförderung organisiert werden. Dafür fielen zusätzliche Kosten an, was bei der bisherigen Form der Mittagsbetreuung nicht der Fall gewesen sei. Für das kommende Schuljahr zeigten die bisherigen Anmeldezahlen für die OGTS, dass zwei Kurzgruppen und eine Langgruppe zu bilden seien. Es müsse noch geprüft werden, ob alle angemeldeten Buskinder einen Anspruch auf Schülerbeförderung haben.

Lesen Sie auch

Kinderbetreuung Ganztagsanspruch für Grundschüler ab Schuljahr 2025/2026

Sie habe die Einführung der OGTS angeschoben, weil sie möchte, dass auch Eltern aus Biessenhofen das Angebot nutzen könnten und es für die Eltern kostenlos ist, teilte Rektorin Hartig mit. Auch hier gebe es Familien, die eine Betreuung der Kinder benötigten. Daraufhin beschloss das Gremium einstimmig, die Einführung der OGTS ab dem kommenden Schuljahr. Für den Freitag werden Gebühren analog der bestehenden Satzung erhoben. Und die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Förderanträge bei der Regierung von Schwaben einzureichen.

Lesen Sie auch: Marktoberdorf ist in Sachen Hort manch anderen um Jahre voraus