Die Firma Nestle in Biessenhofen darf Öltanks aufstellen. Auch ein neuer Mobilfunkmast wird errichtet. Das wurde bei der Gemeinderatssitzung noch entschieden.

29.04.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Dem Gemeinderat Biessenhofen lagen zwei Bauanträge auf Aufstellen von drei Heizöltanks durch die Firma Nestlé vor. Ein Antrag liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und entspricht den Festsetzungen, sodass das gemeindliche Einvernehmen erteilt wurde. Das Bauvorhaben für die zwei anderen Tanks ist zulässig, da es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung und der Bauweise in die nähere Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Hintergrund der Baumaßnahmen ist die (angekündigte) Umrüstung von Anlagen zu einem Zweistoffbrenner für Gas und Heizöl, um auf etwaige Lieferengpässe reagieren zu können.

Befragungen zur Lärmbelastung an der Eisenbahnschiene gestartet

Das Eisenbahn-Bundesamt startete im März die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung für Bürger und Kommunen zum Thema Lärm. Innerhalb von sechs Wochen können Äußerungen zu Schienenlärm an den sogenannten Haupteisenbahnstrecken abgegeben werden. In Biessenhofen ist dies die Strecke zwischen Biessenhofen-Nord und der Abzweigung der Schiene in Richtung Füssen am nördlichen Ortsteingang in Ebenhofen. Nach Auswertung der ersten Beteiligung wird der Entwurf eines Lärmaktionsplanes veröffentlicht, der in der zweiten Phase durch weitere Rückmeldungen bewertet werden kann. Bürgermeister Wolfgang Eurisch sagte, dass sich auch die Gemeinde an der Befragung beteiligt.

Neuer Mobilfunkmast bei Nestle in Biessenhofen

Auf dem Grundstück der Firma Nestlé wird eine neue Sende- und Empfangsanlage für mobiles Breitband errichtet. Dies teilte Telefonica Germany (O2) mit, die schon mit Mobilfunkanlagen auf dem Grundstück vertreten ist. Unabhängig davon wird der Wiederaufbau einer Sendeanlage der Telekom auf dem Betriebsgelände geplant. Die ursprüngliche Anlage wurde bei der Überarbeitung des Hochregallagers demontiert und durch eine provisorische Antenne ersetzt. Zudem gibt es eine Anfrage für ein Grundstück in der Nähe der Kläranlage. Eurisch sagte, dass das Mobilfunkkonzept der Gemeinde fertig ist und demnächst dem Rat vorgestellt werde.