Gemeinderat Ruderatshofen befasst sich mit Erweiterung von Gewerbegebiet

22.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Viel Geduld und Ausdauer benötigten die Zuhörer und die Rätinnen und Räte in der dreistündigen öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Ruderatshofen. Das lag vor allem an der umfangreichen Tagesordnung. Besonders die Erweiterung des Gewerbegebietes "Am Fürgen", südöstlich von Immenhofen, beschäftigte die Ratsmitglieder.

Thomas Pehl von der Firma Bekon Lärmschutz & Akustik aus Augsburg erklärte die neuesten Messungen zum Immissionsschutz für die geplante Erweiterung. Nach den schalltechnischen Bewertungen gibt es laut Pehl für dieses Neubaugebiet keine Einschränkungen bezüglich des Lärms und des Geruches: „Die vorgeschriebenen Werte werden eingehalten oder sogar unterschritten“.

Umfangreiche Stellungsnahme zu verschiedenen Bereichen beschäftigt Gemeinderat

„In die Vollen“ gingen dann die Landschaftsarchitekten Wilhelm Daurer und Monika Zeiler vom Büro für Landschaftsplanung Daurer und Hasse aus Wiedergeltingen: mit 23 Seiten voller Stellungnahmen für das geplante 6,3 Hektar große Gewerbegebiet „Am Fürgen“. Dauer fasste die umfangreichen Stellungnahmen der verschiedenen Fachstellen zusammen und erklärte die wichtigsten Punkte: Immissionskontingent, Flächennutzungsplan, Flächen sparen, Flächen tauschen, Grund- und Trinkwasserschutz, Naturschutz, Wasserrückhaltung, Abwasser, Kläranlage Photovoltaik, Abstände einhalten „und immer wieder auf den Flächenverbrauch schauen“.

Über jede der insgesamt 21 Stellungnahmen musste das Gremium einzeln abstimmen. Im Anschluss erfolgte der gemeinsame einstimmige Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den geänderten Bebauungs- und Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan. Dauer bekräftigte: „Wir bleiben zwei Meter über dem Grundwasser und wir halten die Bestimmungen des Naturschutzes“. So gab es noch einen einstimmigen Verfahrensbeschluss für die Öffentlichkeit. Also wäre das nicht schon genug für die Räte, ging im Rathaus für kurze Zeit der Brandmelder los.

Renovierungsarbeiten am Leichenhaus und Asphaltierungsarbeiten am Bauhof stehen an

Danach beschäftigte sich der Gemeinderat mit den geplanten Renovierungsarbeiten am Ruderatshofener Leichenhaus. Die Malerarbeiten dort belaufen sich auf etwa 8000 Euro. „Mitarbeiten werden Arbeiter des Bauhofes und einige von „Bürger aktiv“, sagte Ruderatshofens Bürgermeister Johannes Stich.

Die Asphaltierungsarbeiten am Bauhofgelände der Gemeinde segnete das Gremium einstimmig ab, die Kosten belaufen sich für das 735 Quadratmeter große Grundstück auf etwa 28.500 Euro. Die teilweise marode Ortsverbindungsstraße von Apfeltrang nach Ebenhofen, auf der sich noch Betonplatten aus den sechziger Jahren der Landebahn Kaufbeuren befinden, wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf die Tagesordnung gesetzt. Die Kosten belaufen sich hierfür auf rund 27.300 Euro.

Zudem stimmte der Gemeinderat einem Bauantrag, bei dem ein landwirtschaftliches Anwesen in fünf barrierefreie Wohnungen und einen "Lagerraum für historische landwirtschaftliche Geräte und Werkzeuge" umgebaut werden soll, zu.

