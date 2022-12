Große Aufregung in Stötten: Gemischtwarenladen schließt nach über 100 Jahren

Theo Höfler (79) gibt seinen Laden in Stötten auf. Sein Geschäft war mehr als nur ein Ort zum Einkaufen. War's das mit einem Nahversorger für Stötten?

Wenn Theo Höfler am 31. Dezember die Tür seines Gemischtwarenladens in der Dorfstraße von Stötten zusperrt, ist das endgültig. Aus Alters- und gesundheitlichen Gründen hat sich der 79-Jährige entschlossen, in Rente zu gehen – schweren Herzens, wie er sagt. Mit der Schließung des Ladens geht in der Gemeinde Stötten eine mehr als hundertjährige Institution zu Ende.

Im 19. Jahrhundert aus Fuchstal nach Stötten gekommen, hat schon der Ururgroßvater Höflers im einstigen Kollmannhof eine Bäckerei eröffnet. Sie wurde „unterer Bäck“ genannt. Im Jahr 1898 wurde dann das Haus in der Dorfstraße erbaut und die dorthin verlagerte Bäckerei zum „oberen Bäck“. Der Kollmannhof wurde wieder zum reinen Bauernhof. Theo Höflers Vater war im Ersten Weltkrieg auf der Krim stationiert. Im Zweiten Weltkrieg wurde er 1941/42 wieder in die Heimat geschickt, um als Bäcker in seinem Heimatort Stötten für die Grundversorgung zu sorgen. Seine Mutter begann nach den Kriegsjahren, neben der Bäckerei auch Gemischtwaren anzubieten.

Theo Höfler wurde zuerst gar nicht zur Meisterprüfung zugelassen

Als Theo Höfler zehn Jahre alt war, erkrankte seine Mutter an Tuberkulose. Sie musste für acht Jahre ins Sanatorium. So half der Junge nach dem morgendlichen Schulunterricht nachmittags dem Vater in der Bäckerei. Nach der Schulzeit absolvierte er erst eine Bäcker- dann die Konditorlehre – jeweils in verkürzter Form und mit gutem Ergebnis. (Lesen Sie auch: Buchhandlung Osiander in Marktoberdorf in neuen Räumen)

Doch dann starb 1962 der Vater. Seinerzeit war ein Handwerksbetrieb ohne einen Meister nicht gestattet. Zunächst wurde Theo Höfler aber nicht zur Meisterprüfung zugelassen, da er zu jung war. Um die Bäckerei zu erhalten, konnte er aber per Sondergenehmigung 1964 doch den Meister machen. Sein Vorhaben, einmal als Berufsschullehrer zu arbeiten, konnte er jedoch nicht mehr umsetzen.

Höflers zwei Jahre jüngerer Bruder Ludwig erlernte ebenfalls den Bäckerberuf und arbeitete bei ihm in der Bäckerei. Zum Gemischtwarenladen hatte Theo Höfler inzwischen auch noch die örtliche Lottoannahmestelle, später auch die Poststelle übernommen. Sein Laden war all die Jahre nicht nur Rundumversorger für die Stöttener, sondern auch deren Treffpunkt und Informationsbörse.

Als Bruder Ludwig 2010 in Rente ging, hat Theo Höfler die Bäckerei aufgegeben und die Ladenfläche um diesen Raum erweitert. Weil jetzt erneut große Investitionen und Renovierungsarbeiten anstanden, hat er sich schweren Herzens zur Aufgabe entschlossen und die Gemeinde vor einem Jahr darüber informiert.

Gibt es nun keinen Einkaufsladen mehr in Stötten?

Als die Nachricht von der Schließung die Runde machte, war die Aufregung groß. Doch nun hat Zweiter Bürgermeister Richard Schmölz in jüngster Sitzung mitgeteilt, dass die Gemeinde mehrere Möglichkeiten zur Grundversorgung in Stötten geprüft habe. Inzwischen sei ein Vertrag mit einem Vollversorger abgeschlossen worden, der auf dem freien Platz bei der ehemaligen Bahnhofsrestauration einen Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern errichtet. Ziel sei die Eröffnung zur Weihnachtszeit 2023. So bekommen die Stöttener wieder einen Rundumversorger, der so vieles ist – Treffpunkt, Austauschort und Einkaufsladen zugleich.

