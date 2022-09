Martin und Kristina Reinhardt wollen als Gärtner Ökolandbau betreiben – und in größerem Stil als hier in ihrem Privatgarten in Thalhofen Bio-Gemüse anbauen und direkt am Feld verkaufen. Nur die dafür nötigen Ackerflächen in Marktoberdorf oder Umgebung fehlen den beiden Gründern dafür noch. Ihr Businessplan steht.