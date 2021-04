Leckeres aus dem Günztal: Ökoregion bietet Genusskörble an

Allerlei Schmackhaftes aus der Region bietet das Genusskörble der Öko-Modellregion Günztal. Der Korb mit regionalen und Bio-Produkten kann vorbestellt werden.

09.04.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Die Öko-Modellregion Günztal bietet Genusskörble mit allerlei Schmackhaftem an. Darin sind mindestens die Hälfte Bio-Produkte aus der Öko-Modellregion Günztal enthalten. Diese werden ergänzt mit Allgäuer Bio- und regionalen Produkten. Darüber hinaus liegt dem Korb eine Geschenkkarte bei.

Regionale Produkte aus dem Günztal zeigen

„Die Idee dahinter ist, zum einen gebündelt sichtbar zu machen, welche Bio- und regionalen Produkte das Günztal zu bieten hat, also eine gute Möglichkeit unsere Region genussvoll zu entdecken“, erklärt Rebecca Schweiß, Projektmanagerin der Öko-Modellregion Günztal. Zum anderen könnten dadurch die bäuerlichen Familienbetriebe und das Lebensmittelhandwerk vor Ort unterstützt werden. (Lesen Sie auch: Nun also doch: Warum Untrasried in der Öko-Modellregion bleibt)

Genusskörble ist auf Vorbestellung erhältlich

Das Genusskörble sei aber nicht nur für Privatpersonen ein Präsent, sondern auch für Gemeinden in der Öko-Modellregion Günztal, die den Korb zu Anlässen wie beispielsweise runde Geburtstage oder Ehrungen an ihre Bürger verschenken können. Auch für Einzelunternehmen oder Vereine biete sich diese regionale Geschenkidee an, sagt die Projektmanagerin. Das Günztal Genusskörble ist ab sofort auf Vorbestellung in Hartmanns Hofladen Obergünzburg erhältlich. Ziel ist es, über die gesamte Öko-Modellregion verteilt den Korb bereitzustellen.

Weitere Hofläden, Naturkostläden oder Einzelhändler, die Interesse haben das Günztal Genusskörble anzubieten, können sich direkt bei der Öko-Modellregion (oekomodellregion@oberguenzburg.de; 0170/9170356) melden.

