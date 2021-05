Wenn das Geschwisterkind behindert ist, gehört die Aufmerksamkeit meist dem benachteiligten Kind. Wie ein Geschwisterpaar aus dem Allgäu damit umgeht.

12.05.2021 | Stand: 16:33 Uhr

So wie an diesem Tag, bei einem Treffen im idyllischen Kaufbeurer Klostergarten, der sich etwas versteckt mitten in der Altstadt befindet. "Die Beziehung zwischen Geschwistern, bei denen ein Teil benachteiligt ist, kann richtig schön und gewinnbringend sein", sagt Klaus Dopfer. So wie bei ihm.