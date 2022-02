Gesucht: Wer hat die lustigsten Fotos vom Fasching in Marktoberdorf?

Wieder fällt der Fasching heuer aus. Die AZ schwelgt daher in der Vergangenheit: Schicken Sie uns Ihre besten Fotos von legendären Feiern in Marktoberdorf.

15.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Da werden selbst die Narren narrert: schon wieder keine Faschingsbälle, kein Gaudiwurm und keine Fasnachtsabende.

Gesucht: Die lustigsten Fotos vom Fasching in Marktoberdorf

Doch wir lassen uns den Fasching 2022 trotzdem nicht versauen und lassen dafür lieber die Erinnerungen an verrückte Kostüme, durchfeierte Nächte und legendäre Bälle aufleben. Dafür sind Sie, unsere lieben Leserinnen und Leser gefragt: Haben Sie in ihrem Fotoalbum besonders lustige Faschingsfotos? Haben Sie Bilder von legendären Kostümen oder Partys, an die sie sich heute noch gerne erinnern? Vielleicht haben Sie ja auch die eine oder andere Geschichte oder Anekdote zu den Fotos zu erzählen.

Ob schwarz-weiß oder kunterbunt: Schicken Sie uns Ihre Fotos bis Donnerstag, 24. Februar, per E-Mail an: redaktion.marktoberdorf@azv.de

Auch lustige Anekdoten sind gefragt

Die Bilder sollten im JPG-Format vorliegen und zwischen 500 kB und 5 MB groß sein. Bitte den Namen des Fotografen oder der Fotografin nicht vergessen. Wir freuen uns auch über ein paar Zeilen, wo und wann das Bild aufgenommen wurde und was Sie damit verbinden. Die Fotos werden anschließend bei uns veröffentlicht.

