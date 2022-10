Gewinne im Wert von 32.000 Euro: Oberdorfer Adventskalender 2022 ist ab Freitag erhältlich

Der Lions Club Marktoberdorf verkauft erneut den Oberdorfer Adventskalender. Auch in diesem Jahr gibt es viele Preise zu gewinnen. Der Erlös wird gespendet.

26.10.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Bereits zum 11. Mal erscheint der Oberdorfer Adventskalender. Mit dem Erlös finanziert der Lions Club Marktoberdorf soziale Projekte in der Region. Wer den Kalender kauft, kann nicht nur Gutes tun, sondern auch selbst Geld- oder Sachpreise gewinnen. Das Kalenderteam unter Leitung von Ingrid Poppel und Ottmar Schnitzer freut sich: „Die Spendenbereitschaft der Marktoberdorfer Geschäftsleute, Institutionen sowie Privatpersonen ist riesig.“ 579 Preise im Wert von 32.000 Euro sind ausgelobt. Dazu zählen zwei Originaltrikots mit Unterschrift des Thalhofeners Kevin Volland (AS Monaco). Der Hauptpreis beträgt 1000 Euro in bar.

Hier gibt es den Oberdorfer Adventskalender zu kaufen

Der Preis wurde erstmalig auf 6 Euro angehoben. Erhältlich ist der Kalender ab 28. Oktober in den Geschäften Blumen Wolf, Buchhandlung Eselsohr, Buchhandlung Osiander, Café-Hotel Greinwald, Foto Hotter, Goetheapotheke, MOD Reisen, Optik Felber, Parfümerie Wiedemann, Rösle Fabrikverkauf, Schloß Apotheke, Schreibwaren Seitz, Spielwaren Härtle, Tierisch Gut, Dr. Reitmeier, Dres. Sprich Biessenhofen, Café Kanne Unterthingau, Modehaus Tschaffon Obergünzburg, Nicoles Haarstudio Obergünzburg und Raiffeisenmarkt Seeg. Das Lions-Team verkauft den Kalender zudem auf dem Martinimarkt am 30. Oktober.

Die Gewinner werden täglich im Internet unter www.lions.de/marktoberdorf sowie in der Allgäuer Zeitung und auch im Aushang bei Mod Reisen bekannt gegeben.