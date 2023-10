Marktoberdorfer Sängerin gehört zu den Gewinnern des Musikförderpreises

Sechs Künstlerinnen und Künstler haben in der Musikakademie den Musikförderpreis des Bezirks Schwaben erhalten. Auch eine Marktoberdorferin ist unter den Gewinnern.

08.10.2023 | Stand: 12:20 Uhr

Mit einem großen Festakt feierte der Bezirk Schwaben seinen zum vierten Mal vergebenen Musikförderpreis vor Ehrengästen im Konzertsaal der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf. Es war ein doppelter Anlaß zum Feiern, denn für das Jahr 2022 wurden drei Preisträger präsentiert. Zugleich vergab der Bezirk Schwaben zu seinem 70-jährigen Jubiläum 2023 drei Preise in der Sonderkategorie „Sound of Schwaben“.

Resonanz auf den Musikförderpreis war enorm: 55 Bewerbungen gingen ein

Wie der Juryvorsitzende und Leiter vom Oberstdorfer Musiksommer, Eckhard Fischer, hervorhob, ist diese schwäbische Talentförderung durch sämtliche Musikgenres zwischen Klassik, Jazz, Pop und Elektronik deutschlandweit einzigartig. Die Resonanz auf den mit insgesamt 55.000 Euro dotierten Musikförderpreis war enorm. Wie die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Barbara Holzmann in ihrer Begrüßung zeigte, war die Auswertung der fünfundfünfzig Bewerbungen eine „Herkulesaufgabe“.

Für den Bezirk gehe es hier auch immer um eine „Erweiterung des musikalischen Horizontes“. Für den Wettbewerb „Sound of Schwaben“ wurde der Jury der Popularmusikexperte Maximilian Schlichter an die Seite gestellt. Denn, wie etwa der Jurypräsident und Detmolder Violinprofessor Eckhard Fischer gewitzt bemerkte, versteht er mehr von Stradivaris als von Synthesizern.

Eine faszinierende musikalische Bandbreite bot also dieser Festakt, bei dem zwei Preisträgerinnen und vier Preisträger aus Schwaben Einblicke in ihre Kunst gaben. Als Künstler des Jahres 2022 präsentierten sich ein Sänger, ein Komponist und ein Multiinstrumentalist, die jeweils 15.000 Euro Preisgeld für ihre interessanten Projekte erhielten.

Zu den Gewinnern gehören Countertenor Benno Schachtner, Komponist Patrick Schäfer und Multiinstrumentalist Dominik Scherer

So plant der gefragte Countertenor Benno Schachtner aus Illertissen eine Aufnahme mit Bach-Kantaten. Begleitet von Stephanie Knauer am Flügel interpretierte er in verschiedenen Stimmlagen ergreifend die drei Protagonisten aus Zelters „Erlkönig“. Die Pianistin zeigte auch die klanglich aufregende Klavierkomposition „Creatures“ des 30-jährigen Komponisten Patrick Schäfer aus Augsburg, der heute in Köln lebt. Er möchte mit dem Preisgeld drei eigene Kompositionen ermöglichen.

Mit seiner Band AERA TIRET zeigte der Augsburger Drummer und Trompeter Dominik Scherer schließlich einen überraschenden Mix aus elektronischen und live gespielten Klängen und visuellen Effekten. Mit dem Preisgeld wird er sein neu geschriebenes Schlagzeugbuch herausbringen und außerdem ein Benefizkonzert geben, mit dem er erneut den Bau von Brunnen finanzieren kann.

"Sound of Schwaben" musste in die Stücke eingearbeitet werden

Gerade die witzigen „Sound of Schwaben“-Vorgaben führten zu einem spannenden Kreativschub. Der Popularmusikbeauftragte Maximilian Schlichter hatte zwischen Donauries und Bodensee vielfältige schwäbische Klänge eingefangen, von Kuhglocken über Bienengesumm zu Geräuschen von Melkroboter oder Hammerschmiede. Sie galt es einzuarbeiten in einen eigenen neuen Schwabenhit.

Den zweiten Preis dafür teilten sich Chrissi Rossmanith aus Marktoberdorf, die die Band „Midiconfusion“ leitet, und Marina Werwein aus Pfaffenhofen, die an der Pop-Akademie Mannheim studiert. Beide hatten die vorgegebenen Klänge mit IPad und Groove Box jeweils zu einem tanzbaren Clublied destilliert, das sie unter großem Beifall vortrugen.

Sängerin Chrissi Rossmanith performt bei der Preisverleihung. Bild: Alfred Michel

Auch in dieser Sonderkategorie trat Dominik Scherer nochmals mit seiner Band an. Der Musiker, der in Stadtbergen seine eigene Musikschule samt innovativem Lernkonzept mit inzwischen vierhundert Lernenden zwischen vier und achtzig Jahren gründete, errang mit seinem Stück „Klangfährte“ den mit 5.000 Euro dotierten ersten Preis.

Lesen Sie auch: Grammy-Gewinner singen in Marktoberdorf: Euphorie pur beim Konzert der New York Voices